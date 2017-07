À en croire Nicolas Hulot, il n’y aura plus en France que des véhicules électriques à partir de 2040. On vivrait donc les dernières décennies de l’ère thermique. Le marché est, il est vrai, en pleine expansion. D’où l’intérêt sans cesse croissant des constructeurs pour la Formula E qui a toutefois du mal à se trouver un public et surtout à intéresser les vrais amateurs de compétition automobile. Aujourd’hui, huit marques sont pourtant déjà engagées dans la troisième saison de la Formula E. Aucun championnat ne fait mieux. Et l’on en attend encore d’autres comme Mercedes voire Porsche.

Il reste toutefois deux principaux soucis pour la prospérité de la FE : l’autonomie des batteries obligeant toujours les pilotes à utiliser deux monoplaces pour une course de 45 minutes. Ce n’est pas ainsi que l’on décollera l’étiquette de mobilité réduite des voitures électriques. Le problème sera réglé, promet-on, pour la saison 5. Ensuite, malgré le support des marques et de certaines grandes villes comme New York le week-end prochain (l’annulation de l’e-Prix de Bruxelles faute de véritable volonté des politiques a coûté près de 300.000 € à son promoteur liégeois), la Formula E continue à enregistrer de sérieuses pertes.

Certes le déficit entre juillet 2015 (bilan saison 1) et 2016 (saison 2) est passé de 64,5 à 35,2 millions €. Mais cela représente toujours un investissement colossal de la part d’Alejandro Agag et de ses actionnaires. "On aurait pu atteindre le seuil de rentabilité dès cette année, mais on a continué à investir dans le marketing et la promotion", rassure le PDG espagnol. "Nos actionnaires soutiennent cette stratégie. Tout se déroule comme prévu dans notre plan financier. En un an, nos revenus ont augmenté de 93% pour atteindre 38,9 millions."

Dont 22 millions de droits d’inscription des dix écuries, les droits de calendrier s’élevant à 100.000 € par ville, le reste venant des sponsors. "Ils vont avoir du mal à atteindre un jour l’équilibre financier voire à faire des bénéfices car la construction des circuits en ville coûte trop cher par rapport à la location d’une piste normale. L’investissement des villes jouant le jeu sert juste à payer le circuit et les entrées spectateurs couvrent à peine le prix de construction des tribunes", explique un proche du dossier. À moins que les constructeurs injectent beaucoup plus d’argent pour cet outil de marketing et ces courses pour un public essentiellement de VIP.

Nouvelle compétition elle aussi électrique en gestation, mais avec des Tesla et des courses en nocturne sur des petits circuits traditionnels (des négociations sont en cours avec Zolder), l’Electric GT a déjà vu ses débuts reportés de novembre 2017 à mars 2018. Un courant… alternatif qui pourrait faire de l’ombre à la FE (les voitures utilisant des slicks sont plus rapides et se comparent à des GT3) rapportant pas mal d’argent à la FIA.

Alors ce projet verra-t-il réellement le jour ? On vous tient au courant bien sûr…