La piste de karting outdoor de Kerpen sur laquelle ont débuté les frères Schumacher sera détruite à 2020, soit dans deux ans à peine, pour faire place à une mine à ciel ouvert de lignite.

L’info a été confirmée par Ralf, le jeune frère de Michael propriétaire à deux tiers de ce circuit situé non loin du site de karting Indoor appartenant aussi à la famille.

« Notre piste va disparaître", a indiqué avec amertume l’ancien vainqueur de GP au quotidien local Kölner Express. « La recherche commune avec RWE (l'exploitant de la mine NDLR) pour trouver un site accepté par la population s’est avérée infructueuse. C'est une honte! C'est la mort d'une tradition et d'un lieu qui stimulaient la jeunesse."

Avec la disparition d’un circuit sur lequel sont encore régulièrement organisées des courses officielles, c'est en effet l'existence même du célèbre club de karting de Kerpen-Mannheim, où le quadruple champion du monde de F1 Sebastian Vettel a également fait ses débuts, qui est remise en question.

"Les dédommagements proposés par RWE ne règlent rien", a déploré de son côté le président du club Gerhard Noack: "Ce dont nous avons besoin, c'est d'une piste de kart. Sans cela, il n’y a plus de club."

Grièvement accidenté en ski il y a aujourd’hui plus de quatre ans, le septuple champion du monde de F1 Michael Schumacher n’est plus en mesure aujourd’hui de défendre lui-même ses intérêts et ceux de son club.