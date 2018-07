Une aide de 40.000 euros sera offerte à un jeune pilote de moins de 25 ans pour intégrer le championnat Porsche des plats pays…

En plus du Volant TCR organisé par le RACB, il y aura cette année un 2e concours d’envergure pour permettre à un jeune pilote d’intégrer un programme de haut vol en sport automobile pour 2019.

Les organisateurs du championnat de la firme de Stuttgart dans nos contrées, un Porsche Junior Recruitment Program sera organisé afin de donner un (gros) coup de pouce à un jeune loup pour intégrer le Porsche GT3 Cup Challenge Benelux l’an prochain. S’il s’agit actuellement de la compétition nationale où les budgets réclamés sont les plus élevés, la série soutenue par Porsche Import rencontre néanmoins un franc succès avec une vingtaine d’engagés par course !

Le principe de ce Volant Porsche est limpide : les 16 août et 25 octobre 2018, deux journées d’évaluation se tiendront sur le circuit de Zolder sous les yeux du pilote officiel Porsche Mathieu Jaminet. Les candidats se départageront au volant de Porsche de route mais aussi de compétition. En plus de passer des tests physiques et de prendre contact avec les différentes écuries inscrites en Porsche GT3 Cup Challenge Benelux, ils passeront une série d’interviews où ils devront montrer leur motivation, leurs objectifs et leur business plan.

A la fin du concours, un seul pilote sera désigné Porsche Benelux Junior Recruit et recevra une bourse de 40.000 euros grâce au soutien de l’organisateur Cup Challenge Benelux et de ses partenaires afin de prendre part au Porsche GT3 Cup Challenge Benelux. Un beau cadeau qui peut être le premier pas d’une belle aventure dans l’univers Porsche et, qui sait, rejoindre à moyen-terme Laurens Vanthoor parmi les pilotes officiels de la marque allemande.

Pour s’inscrire, il faut être âgé de moins de 25 ans et éventuellement avoir une petite expérience en sport automobile ou en karting, sans oublier de s’acquitter du droit d’inscription de 4.500 euros. Il est possible de rentrer son bulletin de participation jusqu’au 5 août donc… à vos claviers !