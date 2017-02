Le 11 mars prochain, il y aura neuf ans déjà. A lors qu’il testait la VW Polo S2000 du team de René Georges, le champion de Belgique des rallyes 2007 sortait violemment de la route en pleine ligne droite et percutait un arbre . Son équipier Hans Goudezeune était tué sur le coup tandis que Larry Cols était plongé dans le coma pendant dix jours.

Aujourd’hui, le Verviétois de 41 ans a repris une vie presque normale. “Ma vue n’est toujours pas optimale côté gauche, mais je compense et je n’ai plus plus aucun problème, même si j’ai souvent la migraine. Mais, pour le reste, je suis en pleine forme. J’ai perdu toute patience. Je travaille au garage familial. Je fais beaucoup de sport : du VTT et de le course à pied. J’ai récemment couru le marathon à Edimbourg en 3h32. J’ai gardé l’esprit de compétition et je suis toujours hyper actif. Il faut tout le temps que je sois occupé pour ne pas avoir le temps de penser…”

