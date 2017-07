Deux autres pilotes belges auraient pu monter sur le podium. Avec la Porsche 911 GT3 R du KÜS Team75 Bernhard qu’il partageait avec Kevin Estré et Michael Christensen, Laurens Vanthoor a d’ailleurs échoué juste au pied. Ceci suite aux quatre minutes perdues dans un stop&go encaissé après que Christensen a heurté un mécano en rentrant aux stands.

"Il est clair que sans cette pénalité, nous aurions fini plus haut", regrette Vanthoor. "Mais c’est la course. Le team a livré une prestation parfaite. À part ravitailler et changer les pneus et une fois les freins, nous n’avons rien dû faire à la voiture. On aurait pu faire mieux. Mais nous avons donné le maximum."

Meilleur Belge aux essais, Fred Vervisch ne cachait pas sa déception de ne terminer que 5e. "Il est clair que j’espérais au moins un podium. Ce fut une course très difficile, physiquement et mentalement, avec un niveau très élevé. Il fallait être à 100 % tout le temps. J’ai l’impression d’avoir donné le maximum. Mais quelques détails ont fait la différence. Dimanche, nous avions un rythme élevé mais les pneus se dégradaient plus vite que prévu. Et nous avons perdu au moins un demi-tour en étant bloqués par un pilote qui confondait les types de neutralisation. À ce niveau, c’est difficile à compenser. Mais bravo à SRO pour cette Balance de Performances qui équilibrait parfaitement les voitures."