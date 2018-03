En plus de ses partenaires traditionnels, le jeune belge a reçu le soutien de 175 fans de sport auto...

Il avait déjà battu un record de précocité en débutant en monoplace à seulement 14 ans. Après une première saison prometteuse en Championnat de France de Formule 4, Ugo de Wilde s’est fixé comme objectif pour 2018 de rempiler dans la compétition qui a révélé naguère un certain Stoffel Vandoorne.

Pour ce faire, le jeune homme originaire de Zaventem devait compléter son budget. En plus du soutien de ses sponsors traditionnels, l’ado de 15 ans a choisi le… financement participatif. Il s’est donc inscrit sur une plateforme de crowdfunding au début du mois de février dans l’espoir de récolter 25.000€.

La mission est aujourd’hui accomplie puisque pas moins de 175 fans de sport auto, anonymes ou reconnus, ont répondu à l’appel et lui ont permis de boucler son budget ! « 25.000€, ce n’est pas rien et cela me booste encore plus de savoir qu'autant de gens croient en moi et me soutiennent. », explique Ugo. « Et pas que financièrement... Je veux aussi chaleureusement remercier mes parents qui se battent au quotidien et investissent beaucoup de leur temps pour moi. Même ma soeur Luna me supporte à fond. Cela n'a pas été facile, on a vécu des moments décourageants, mais on a persévéré, on s'est renforcé mentalement et on y est arrivé. Être au départ de la première course de l'année est notre première grande victoire de 2018. »

Ugo rempile donc dans la compétition qui a vu passer nombre de pilotes de F1 comme Vandoorne mais aussi Jean-Eric Vergne, Sébastien Bourdais ou encore Pierre Gasly pour ne citer qu’eux. Il affrontera 18 autres jeunes loups qui ont tous les dents longues. « Je retrouve pas mal de mes anciens rivaux du karting mondial tels que le Brésilien Caio Collet, le Belge Ulysse De Pauw, les frères Muth, le Sud-Africain Stuart White, mais aussi les Français Théo Pourchaire, Adam Eteki, Théo Nouet, Pierre-Louis Chovet ou encore le Monégasque Arthur Leclerc, petit frère du nouveau pilote Sauber F1. Ces pilotes-là seront mes principaux adversaires pour le titre. »

Et après une première saison d’apprentissage où il a néanmoins décroché deux podiums, le Bruxellois espère revendiquer aussi souvent que possible une place dans le peloton de tête. « La FFSA Academy peut servir de véritable tremplin grâce aux 100.000 euros offerts au vainqueur mais aussi à la possibilité pour le champion et un autre pilote au choix d'intégrer la filière Renault F1. Arriver à décrocher un de ces supers prix est clairement mon objectif. Je vais me battre pour cela. »

La première manche aura lieu lors du week-end de Pâques sur le circuit de Nogaro en France. La compétition passera ensuite par Pau-Ville, notre Spa-Francorchamps national (1-2-3 juin), Dijon, Magny-Cours, Jerez et le Castellet. En plus de de Wilde et De Pauw, trois autres Belges seront au départ avec Baptiste Moulin ainsi que les frères Esteban et O’Neill Muth, ces derniers roulant néanmoins sous les couleurs allemandes.