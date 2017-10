Certes, puisque 100 points sont encore à distribuer, la mathématique nous enseigne que cinq pilotes peuvent en théorie encore s’auréoler de la couronne : Marquez, Dovizioso et Vinales, déjà cités, mais aussi les vieux de la vieille, Pedrosa et Rossi. Ces deux derniers, à 54 et 56 points du meneur Marquez, n’y croient évidemment plus.

Afin de prouver que ce championnat est techniquement au point, constatons que les trois premiers disposent de motos de marques différentes : Honda, Ducati et Yamaha. De quoi ravir deux fois sur… trois les Japonais qui reçoivent le Moto GP ce week-end.

Dovizioso, le vilain canard au guidon d’une Ducati, voudrait évidemment faire la nique aux Nippons et reprendre les commandes de la compétition. Tout comme Marquez, l’Italien a dominé hier une des deux séances d’essais libres. Seule véritable différence entre ces deux héros : Marquez a lourdement chuté hier, mais, bonne nouvelle, il s’en est sorti sans la moindre égratignure.

Le combat des trois chefs, Vinales compris mais complètement largué vendredi, se déroulera plus que probablement dès les qualifications de ce samedi. Marquez, le seul des trois qui ait déjà été champion du monde en Moto GP, vient de remporter quatre victoires au cours des six derniers Grands Prix. C’est dire s’il est en forme et plus que probablement le favori de nombreux suiveurs ainsi que des Japonais. Il pourra compter sur l’aide de Pedrosa, mais on ne sait pas en revanche si Vinales et Dovizioso seront protégés par Rossi et Lorenzo.

En cette matière aussi , l’avantage revient à Marquez, trois fois champion au cours de ses quatre premières saisons en Moto GP.

En piste, il n’y aura pas que le trio magique. Aleix Espargaro (Aprilia), Scott Redding (Ducati), Jorge Lorenzo (Ducati), Johann Zarco (Yamaha) et Danilo Petrucci (Ducati) ont marqué leur territoire vendredi. En revanche, les Yamaha de Vinales (11e) et Rossi (12e) étaient bien loin, toujours en proie à des ennuis récurrents de stabilité arrière.