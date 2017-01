La première semaine de l’édition 2017 du célèbre rallye-raid restera à coup sûr dans les annales, aussi bien sur le plan sportif que par les conditions climatiques extrêmes rencontrées. Après que la caravane du Dakar a rencontré des températures de plus de 40 degrés au Paraguay et en Argentine, le ciel a complètement changé de couleur après le passage de la frontière bolivienne.

La 5e étape disputée vendredi était d’abord tronquée en raison des pluies diluviennes s’abattant sur la région d’Oruro et qui rendent la progression des concurrents très difficile. La route vers le bivouac fut particulièrement pénible. Ceux qui étaient le plus à plaindre étaient sans doute les motards et les quads qui avalaient quelque 300 kilomètres complètement trempés ! La tempête n’a cependant pas cessé pour la 6e étape qui devait rallier Oruro à La Paz, capitale de la Bolivie. Le bivouac s’est entretemps transformé en un bain de boue qui a contraint beaucoup à se munir de protections en tous genres pour pouvoir déambuler vaille que vaille. Les organisateurs furent même contraints de bloquer les entrées et les sorties du bivouac alors que la plupart des concurrents n’est même pas encore rentrée !

ASO, en charge de l’organisation, faisait finalement crépiter un communiqué indiquant que l’étape du jour était tout bonnement et simplement annulée. Reste à savoir si le Dakar ne continuera pas de s’embourber indéfiniment sachant que la pluie est annoncée jusqu’à mardi !

"L’étape de lundi est aussi disputée dans le coin", indiquait à l’agence Belga le Belge Tom Colsoul, copilote du Polonais Jakub Przygonski, 6e en auto. "Je ne veux pas anticiper, mais j’ai mes doutes concernant cette étape. Apparemment, la pluie est souvent présente par ici. En tant qu’organisateur, tu dois en tenir compte dans l’élaboration du parcours."

Si les concurrents peuvent partir, l’étape de lundi sera un marathon de 622 km, dont 322 contre le chrono, principalement composée de pistes sablonneuses. La neutralisation fait bien entendu les affaires de Stéphane Peterhansel (Auto), Sam Sunderland (Moto) ou encore Gerard De Rooy (Camion) qui passeront le week-end en leader de leurs classes respectives.