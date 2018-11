Le Turc Can Öncü (KTM), qui bénéficiait d'une invitation afin de participer au Grand Prix de Valence en Moto3, a créé la surprise en remportant la victoire dès sa première course en Championnat du monde de vitesse moto. Il a profité d'une série de chutes pour réaliser sa performance. Le natif d'Alanya devient à 15 ans, 7 mois et 12 jours le plus jeune vainqueur de l'histoire en Moto3. Il était déjà devenu le plus jeune participant en prenant le départ dimanche. Sur une piste très humide, l'Espagnol Jorge Martin (Honda), déjà assuré avant le GP du titre mondial, et le Britannique John McPhee (KTM) ont complété le podium.

Öncü, qui a un frère jumeau Deniz, n'est pas le premier à s'imposer pour ses débuts en championnat du monde de motocyclisme. Le Japonais Noboru Ueda avait été le premier à réussir cet exploit en 1991.

Le GP de Valence est la 19e et dernière manche du championnat du monde 2018.