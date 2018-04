Le pilote de Cul-des-Sarts s'est engagé pour la manche belge du WRX.

Après quelques journées d'essais déjà avec l'Audi S1 de chez ComToYou et un nouveau rôle de « coach » d'Enzo Ide qui s'investit désormais en rallycross, on s'en doutait depuis quelques semaines déjà. Et le principal intéressé nous a confirmé l'information par téléphone ce matin : « Tout le budget n'est pas encore réuni mais je me suis engagé auprès de François Verbist (directeur technique de ComToYou Racing) à trouver ce qu'il manque encore pour rouler à Mettet les 12 et 13 mai, » explique François qui ne raterait ce rendez-vous « à la maison » pour rien au monde. « Je suis bien entraîné, l'auto et l'équipe sont au top, je peux faire un bien meilleur résultat que ces dernières années. »

Rappelons que le pilote de Cul-des-Sarts avait remporté la manche belge du championnat d'Europe il y a huit ans déjà à Maasmechelen aux commandes d'une Ford Focus WRC. Désormais cette discipline hyper spectaculaire s'est mondialisée pour devenir le World WRX Rallycross avec des pilotes de la trempe de Loeb, Solberg ou Ekström. Un championnat du monde débutant ce week-end en Espagne (Barcelone) et que nous vous présentons à travers des interviews de Sébastien Loeb et de François Duval dans la Dernière Heure de ce jeudi.

Les fans de notre ex-vainqueur de WRC s'attendaient par contre aussi à le revoir cette fin du mois à l'occasion du Rallye de Wallonie, quatrième manche du championnat de Belgique. Un projet avec une Skoda existait bien mais, à deux semaines de l'événement, vu les difficultés pour boucler le budget, François a préféré laisser tomber pour se consacrer sur Mettet. «Désolé pour les organisateurs qui m'ont toujours aidé, mais je ne tiens pas à rouler. Il est trop tard. Je ne veux plus d'opérations de dernière minute. Je n'ai plus que deux dimanches pour reconnaître, je manque de rythme et de temps. Je vais tester encore deux jours à Lohéac la semaine prochaine avec Enzo et je préfère me concentrer sur le WRX. Les deux dates sont trop proches. Merci à André Leyh d'avoir essayé de monter quelque chose. Je ne veux plus faire les choses à moitié. Je donne rendez-vous aux fans de rallye au Condroz. Là on sera bien préparé. En attendant, cap sur Mettet. »