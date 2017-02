Si les routes ne seront pas blanches ce week-end avec une météo s’annonçant très clémente, cela ne manquera pas de glisser tout de même sur les 18 spéciales des Legend Boucles, un rallye Historic dont la 59e édition s’élancera demain matin depuis le char de Bastogne.

Aujourd’hui, tandis que les opérations de contrôles techniques entamées hier se poursuivront en face du chapiteau place McAuliffe, les choses sérieuses débuteront avec les reconnaissances officielles pour la centaine d’inscrits dans la catégorie Legend où l’on ne régulera plus vraiment sa vitesse. Cette année, pas d’ancien champion du monde ou de grande vedette étrangère au départ si l’on excepte le jeune pilote officiel Citroën en WRC Stéphane Lefèbvre sur sa Visa 1000 Pistes Gr. B et le Monégasque Daniel Elena, l’équipier habituel de Sébastien Loeb, tous deux amenés chez nous par le passionné directeur de Citroën Racing Yves Matton.

Pas de Blomqvist, Vatanen, Alen, McRae, Auriol ou Solberg donc. Comme lors de la création des Legend en 2006, les organisateurs ont cette fois misé sur une très belle affiche belge. Même pour le Pilote Mystère qui pour la première fois vient de chez nous avec un Larry Cols dont le retour après 9 ans d’absence réjouira un maximum de fans.

Mais en plus de la météo et de la notoriété de l’épreuve, l’énorme succès populaire sera assuré cette année par les retours communs du triple vainqueur François Duval (Ford Escort) et de notre vice-champion du monde Thierry Neuville. On ne pouvait pas rêver de plus beau duel entre nos deux seuls vainqueurs en Mondial.

Encore en tests jeudi en Espagne avec Hyundai, Thierry débarquera chez nous ce vendredi midi en super star.

Dès samedi, il pilotera en compagnie de Nicolas Gilsoul la magnifique Porsche 911 Gr.4 de 1973 imposée l’an dernier par Bernard Munster et exposée ce vendredi dès 19 heures dans la principale rue commerçante de Bastogne transformée en immense parc… ouvert pour tous les concurrents.

Une GT qui pour l’occasion a enfilé une très belle robe bleu et orange rappelant fortement les couleurs de sa i20 Coupé WRC.

"Je suis là avant tout pour m’amuser, me faire plaisir, rouler sans pression ", annonce Thierry flanqué de son habituel n°5. Après quatre participations entre 2010 et 2013 (6e en 2010 puis trois abandons sur casses mécaniques), le pilote de Saint-Vith est heureux de venir croiser le fer avec son habituel ouvreur Bruno Thiry, mais aussi d’autres anciennes gloires comme Patrick Snijers, Renaud Verreydt, Bernard Munster ou Jean-Pierre Van de Wauwer.

C’est toutefois de François Duval que viendra la principale opposition : "Si l’occasion de gagner se présente, je tenterai bien sûr d’inscrire pour la première fois mon nom au palmarès de ce légendaire rallye belge."

En espérant que notre super héros connaisse lors de cette bataille des Ardennes un peu plus de réussite tout de même qu’en ce début de saison mondiale WRC…