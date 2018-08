Le départ du double tour d’horloge limbourgeois sera donné samedi à 16h30…

Une fois n’est pas coutume, les 24 Heures de Zolder sont tombées le deuxième week-end d’août au lieu de leur place habituelle à la fin du mois. Cela n’empêche pas le double tour d’horloge situé de l’autre côté de la frontière linguistique de faire le plein puisque 44 voitures prendront le départ de cette édition 2018 sur le coup de 16h30 ce samedi.

La bagarre sera intéressante d’un point de vue sportif où les protos et les Porsche 911 GT3 Cup se tireront la bourre pour la victoire au général. Vaincues l’an dernier, les GT de Stuttgart auront une revanche à prendre, qu’elles soient engagées par Belgium Racing, Independent Motorsport, QSR Racing ou encore No Limit Racing. Mais les petites barquettes, à commencer par les derniers vainqueurs avec le jeune Gilles Magnus, les frères Thiers, Jeffrey Van Hooydonk et Christoff Corten (Norma DVB n°2), les polemen Dejonghe-De Cock-Joosen-Piessens (Norma Deldiche n°111) et les champions Belcar Vervisch-Goossens-Houthoofd-Bouillon-Cools (Norma Aqua Protect n°1), ne comptent pas se laisser faire.

A suivre également la lutte dans la classe Belcar 3 où les GT4 pourraient jouer une position de choix en vue de l’arrivée si la fiabilité est au rendez-vous. On compte notamment sur les deux superbes Mercedes-AMG GT4 de l’équipe Selleslagh Racing, les BMW M4 GT4 ou le Porsche Cayman PG Motorsport de S.Longin-Battryn-Huygens-Jilesen. Si les béhemmes de tous poils auront l’avantage du nombre dans le Limbourg, cela n’empêchera pas quelques curiosités au départ à l’instar de la Lamera-Ford n°49 Milo Racing de Nivarlet-Balthazar-Perrin-Leburton-Geoffroy, la monstrueuse BMW i8 Silhouette n°15 de la famille Verhoeven ou encore la Chevrolet TransAm n°91 (en photo) de Rosoux-Van Laere-Goossens-Van Kelst-Caldries.

Les 24 heures de Zolder, c’est aussi la récréation de nombreux pilotes néerlandophones renommés qui considèrent l’anneau limbourgeois comme leur jardin. Parmi ceux-ci, citons Marc Goossens (Norma n°1 & Chevrolet n°91), Jeffrey Van Hooydonk (Norma n°2), Dries Vanthoor (Porsche n°8), Niels Lagrange (Porsche n°8), Stienes Longin (Porsche n°11), Steve Vanbellingen (Porsche n°21), Anthony Kumpen (Porsche n°24 & Wolf n°240), Bert Longin (Porsche n°24 & Wolf n°240), Tom Boonen (Porsche n°24 & Wolf n°240), Nico Verdonck (Mercedes n°30), Loris Hezemans (Wolf n°44), Dylan Derdaele (Porsche n°99), Sam Dejonghe (Norma n°111), Xavier Maassen (Porsche n°901), Kris & Koen Wauters (Porsche n°991).

Pour ceux qui désirent faire un saut à Zolder, il est possible d’acheter un ticket à l’entrée du circuit contre la modique somme de 35€. Pour ce prix, il y a également la Ford Fiesta Sprint Cup, le Belcar Youngtimer/Historic Cup et la Lotus Cup qui se produiront en lever de rideau. Bref, see you in Zolder !