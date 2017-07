Le plus que double tour d’horloge spadois fête sa 20ème édition. Voici un petit aperçu chiffré de la plus longue course au monde.

118 VW Fun Cup ont participé aux premiers essais.

Environ 560 pilotes sont passés par les contrôles administratifs. Notons qu’une vingtaine d’entre-eux est engagée sur deux voitures, en monoplace et en biplace.

18 pays sont représentés: l’Afrique du Sud, l’Allemagne, l’Australie, la Belgique, l’Espagne, les Etats-Unis, la Finlande, la France, la Grande-Bretagne, la Grèce, le Luxembourg, Italie, la Nouvelle-Zélande, la Principauté de Monaco, les Pays-Bas, la Pologne, le Sri Lanka et la Suisse.

23 voitures sont engagées dans la catégorie Biplaces, ce qui devrait permettre à environ 400 passagers de vivre la course de l’intérieur.

33 heures de direct vidéo entre samedi 9h et dimanche 18h. Le Livestreaming sera accessible dès samedi matin depuis le site internet de la VW Fun Cup : http://25hours.vwfuncup.eu/ Vous y retrouverez des images de la course, des interviews, des reportages, les coulisses…

175 cv, la puissance délivrée par le moteur Volkswagen à injection (de 1.983cc) qui équipe les VW Fun Cup Evo3.

205 km/h, soit la vitesse de pointe d’une VW Fun Cup sur le circuit de Francorchamps.

5 rapports pour la boîte de vitesses séquentielle Sadev des VW Fun Cup Evo3. Auxquelles il faut ajouter une marche arrière… qui peut être très utile pour se sortir d’un mauvais pas.

5, comme le nombre d’enfants de Jacky Ickx qui participeront à la course avec leur illustre papa: Joy, Vanina, Larissa, Clément et Romain.

750 Kg, le poids minimum – sans pilote – d’une VW Fun Cup Evo3 à tout moment des 25 Hours VW Fun Cup.

2’59’’558 : le chrono de la pole position signé l’an dernier par Edouard Mondron au volant de la #277 Netcom by Allure Team. Notons que, en 2’59’’355, cette même monture est allée encore plus vite en course.

3.046,74 kilomètres. Le record absolu de la distance datant de l’édition 2011, lorsque le quatuor Van Impe-Bentchikou-Dupassage-Leenders avait bouclé à 435 reprises le circuit de Francorchamps pour enlever sa première victoire dans l’épreuve phare de la saison.

1,279 seconde. Le plus petit écart enregistré lors des 25 Hours VW Fun Cup, en 2014. Guillaume Mondron, Cédric Bollen, Frédéric Caprasse et Kevin Caprasse avaient alors imposé la #277 Allure Team de justesse face aux Français Alain Ferté, Philippe Illiano et Louis Gervoson, sur la #911 SPI.

Environ 500 commissaires de piste et de stand veilleront à la sécurité des concurrents et des membres des équipes, mais aussi au bon respect du règlement.

L’équipe globale d’organisation des 25 Hours VW Fun Cup comprend plus de 230 personnes.

114. Le numéro de la voiture du Belgian VW Club pilotée par Anthony Kumpen, Bert Longin, Ruben Van Gucht et… Tom Boonen. Ce chiffre correspond au nombre de succès UCI remportés par le Champion du Monde 2005 durant sa carrière de cycliste professionnel.

1.740 minutes de course à partir du vendredi à 15h45. En plus des 25 Hours VW Fun Cup, le programme comprend aussi le BRDC British F3 Championship (3x20’), la Lotus Cup Europe (2x30’) et le British GT (2x60’). Les spectateurs en bord de piste n’auront pas le temps d’ennuyer !

16h00 : l’heure d’un départ qu’il ne faudra rater sous aucun prétexte. Soyez au rendez-vous !