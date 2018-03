Délégation noire-jaune-rouge bien achalandée en F4, en 308 Cup et en Legends Cars pour ce week-end pascal dans le Sud de la France.

Bien loin de nos compétitions nationales où il n’y a pas un chat dans les tribunes, les Coupes de Pâques feront le plein avec plusieurs dizaines de milliers de spectateurs attendus sur le circuit de Nogaro en France. Et le rendez-vous aura une importante saveur noire-jaune-rouge avec des Belges inscrits dans plusieurs séries.

Cinq de nos ressortissants disputeront ainsi la manche inaugurale du Championnat de France F4. On retrouvera le redoublant Ugo de Wilde, mais aussi le pilote RACB Ulysse de Pauw, les frères Esteban et O’Neill Muth (sous licence allemande) ainsi que Baptiste Moulin. Lors de l’unique séance libre de ce matin, c’est De Pauw qui fut le plus véloce avec le 4e chrono devant De Wilde (8e), O’Neill Muth (12e), Esteban Muth (15e) et Moulin (18e). Le meilleur chrono est revenu au Français Adam Eteki qui a été 0.392 plus vite que De Pauw.

En Peugeot 308 Cup, Fred Caprasse croisera le fer avec les Français de Bruxelles Amaury et Laurent Richard. Tandis que le champion Julien Briché signait le meilleur temps lors de la 1ère séance libre, Caprasse s’est classé 8e tandis qu’Amaury et Laurent Richard ont respectivement signé les 11e et 18e chronos. Mais comme dans toutes les disciplines, il faudra attendre les qualifications pour nos trois pilotes du championnat au Lion.

Enfin, le duo magique David De Saeger-Mathieu Detry mais aussi Claude Watteyne animeront la Legends Cars. Pendant son équipier est actuellement à Spa-Francorchamps pour honorer son programme en VW Fun Cup, De Saeger a signé le 14e chrono de l’unique séance d’essais libres. Mais du mieux est attendu de la part du jeune Bruxellos. Watteyne a quant à lui réalisé le 9e chrono.

Les Coupes de Pâques de Nogaro peuvent être suivie en streaming sur le site du GT4 FFSA qui se taille la part du lion ce week-end avec pas moins de 39 GT4 au départ. Pour le live timing, il faut aller sur le site its-results.com.

© Pro-Photos-Sport (Delien)