Engagée dans le Groupe National, la Porsche 991 Supercup Speedlover de Thierry de Latre du Bosqueau (Monsieur Panini), Grégory Paisse et Pierre-Yves Paque ne passera pas inaperçue.

Et pourrait même vite devenir la coqueluche des plus jeunes spectateurs puisqu’elle arborera une livrée pour le moins originale et typiquement belge avec une robe aux couleurs des Schtroumpfs.

Le grand schtroumpf et sa schtroumpfette sont d’ailleurs attendus en fond de grille de départ, le samedi 29 juillet. Voilà en tout cas une déco sympa.