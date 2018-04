Débriefing du rallye de Wallonie remporté par Vincent Verschueren.

Top

-La bagarre à coup de secondes, souvent de dixièmes, entre Vincent Verschueren, Cédric Cherain et Adrian Fernémont. Plusieurs fois, ils ont signé des scratches ex-aequos au dixième près. Incroyable. La météo et les choix (ou marques) de pneus ont décidé de l'issue de cette formidable lutte à trois. C'est finalement celui disposant de la Skoda la moins évoluée mais aussi celui qui connaît le mieux sa monture qui l'a emporté. Un grand bravo et merci à tous les trois.

-Débuts remarqués pour Olivier Collard dans la catégorie R5. Une prestation et des chronos donnant envie de le revoir au Condroz sur une monture du genre.

-Belle et intelligente progression de Sébastien Bédoret. Le jeune pilote officiel Skoda a systématiquement augmenté le rythme et s'est rapproché des trois cadors lors des deuxièmes boucles pour accrocher le Top 5.

-De très beaux passages et le prix de la plus belle bande son pour Patrick Snijers, sixième et premier en GT. Mention également à Olivier Cartelle clôturant le Top 10 sur une monture comparable.

-Van der Marel Jr et Munster Jr ont démontré sur leur petite Adam qu'ils avaient de qui tenir. Bon sang ne saurait mentir...

-Vainqueur en Historic, Pol Lietaer a rappelé d'excellents souvenirs à tous les fans aux commandes de son Opel Manta 400. A revoir au plus vite.

Flop

-Deux erreurs en moins de 24h, c'est un peu beaucoup pour Guillaume de Mevius à qui on demandait uniquement de rallier l’arrivée...

-Achiel Boxoen a dû renoncer suite à une touchette à quelques spéciales de l'arrivée. Dommage car il était jusque-là auteur d'une prestation faisant taire certains de ses nombreux détracteurs. La Ford serait-elle plus facile à piloter que la Skoda ?

-Comme au Condroz, la vieillissante Fabia WRC de Manu Canal Roblès est à nouveau tombée en panne (boîte). Et aujourd'hui les anciennes WRC même bien pilotées ne peuvent plus rivaliser avec les R5.

-Xavier Bouche recevant une pénalité de trois minutes pour conduite dangereuse en liaison et décidant de se retirer en signe de protestation.