Moteurs À ce jour, Didier de Radiguès est et reste le meilleur motard belge sur piste de tous les temps.

Sa première carrière de 1978 à 1991 lui permit d’empocher quatre victoires dont le Grand Prix de Belgique 250 cc. C’était en 1983, quelques mois après avoir été vice-champion du monde en 350 cc. Au sommet de la hiérarchie, en 500 cc, il obtint deux premiers accessits à Silverstone sous la pluie et au Salzburgring. Eternel deuxième pilote, il prit la décision de mettre un terme à sa carrière motocycliste afin surtout de changer de vie. Et même si sa période de repli ne fut pas très longue, il choisit prioritairement de moins voyager.

Wayne Rainey et Kevin Schwantz le poursuivirent afin qu’il accepte de créer et de diriger l’Association des Pilotes. Mais ses ex-confrères, prêts à râler pour un oui ou pour un non, se trouvèrent des aptitudes de syndicalistes et Didier, de moins en moins concerné, quitta le navire après avoir créé un outil qui existe encore aujourd’hui.

Très vite, son appétit pour la compétition revint au grand galop. Ainsi, dès 1993, il s’essaya au sport automobile au volant d’une Peugeot 106, aux couleurs de la DH. Il était pris à un nouveau jeu qui l’entraîna jusqu’en 2002 ! Pilote officiel de la marque au lion, il émigra chez BMW et enleva avec Duez et Hélary les 24 Heures de Spa 1997 avant de poursuivre sa carrière en Belgique chez Honda. L’appel du grand large l’envoya durant quelques saisons aux Etats-Unis, couronnées par un titre en LMP2. Il avait encore un tas de possibilités, en Europe et ailleurs mais lorsque Freddy Tacheny, l’un des deux boss de RTL TVi à cette époque, lui proposa le job de consultant moto avec la certitude de présenter les Grands Prix durant plusieurs années, il n’hésita pas.

Sa reconversion était en marche. Depuis, il a déménagé de la chaîne privée vers la RTBF où il assume parfaitement son rôle de consultant. Afin d’entamer une nouvelle carrière dans le management et dans l’événementiel, Freddy Tacheny créa Zelos et, bien entendu, Didier de Radiguès fut immédiatement associé à ce projet.

Photographe amateur depuis des années, Didier a transformé ce passe-temps en une véritable passion qui, aujourd’hui, a pris une importance absolue. Certes, il dirige encore deux écoles de conduite et de perfectionnement pour les motards mais dans les milieux artistiques, on le connaît beaucoup mieux comme un photographe interprète.

(...)

Découvrez la suite de cet article dans notre Edition Abonnés. Si vous n'êtes pas encore inscrit, découvrez nos offres et nos tarifs ci-dessous.