Déçu, le Français est revenu avec humour sur son erreur de ce matin. Le pilote Citroën repartira demain

Sébastien Loeb n'aura pas pu profiter longtemps de son retour dix ans après son quatrième et dernier succès en Corse.

Auteur d'un étonnant deuxième chrono dans l'ES1, à neuf secondes à peine de Sébastien Ogier au terme de 49 km qu'il découvrait, le nonuple champion du monde était pourtant bien parti :

« C'était une belle surprise car, contrairement à Ogier, je n'ai pas pu disputer ce tronçon l'an dernier, » expliquait Loeb encouragé et peut-être un peu trop « chaud » au départ de la suivante. Car après 400m à peine dans l'ES2, bardaf, c'était l'embardée. « Je suis arrivé un peu vite, en pneus encore froids, pour un droite où la corde était un peu plus sale qu'attendu. J'ai glissé et je n'ai pas pu ralentir assez la voiture pour le gauche suivant. Je me suis posé à 30 km/h dans le bas-côté. En voulant m'aider, les spectateurs m'ont poussé en marche arrière et ont mis ma C3 WRC complètement dans le trou. Fin de l'histoire. C'est vraiment frustrant car on c'était bien préparé et on était bien parti.»

Pas vraiment dans les habitudes du grand champion de se faire piéger ainsi en tout début de spéciale et de rallye. « Non, c'est la retraite. La retraite m'appelle, » souriait en aparté l'Alsacien de 42 ans. Un peu d'humour et d'auto-dérision pour tenter de digérer mieux cette petite erreur aux grandes conséquences. Seb Loeb va désormais se concentrer sur la saison de WRX avec Peugeot. Un Mondial de rallycross passant par Mettet début mai. On le reverra seulement au départ d'un WRC fin de l'année en Espagne.

Repartira-t-il ce samedi en Rally2 ? « Oui, je suppose, la voiture n'a rien. Mais ce n'est plus pareil. Vous n'êtes plus vraiment dans le rallye. On va rouler pour s'amuser. Et encore, dans ces conditions, cela ne m'amuse pas trop. Cela fera du roulage. Par respect pour la marque et les spectateurs qui m'attendaient nombreux au bord de la route et n'ont pas pu me voir passer. »

Définitivement un grand monsieur ce Sébastien Loeb, aussi dans la défaite.