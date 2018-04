Le pilote Citroën n'est pas tenté par un retour à plein temps.

Auteur de deux scratches ce matin, Sébastien Loeb nourrissait encore plus de regrets en voyant comme il était compétitif sur ce Tour de Corse. « Ah si je n'avais pas commis cette petite erreur et si ce commissaire n'avait pas garé sa voiture dans l'échappatoire et mis sa table devant, je m'en serais sorti avec la perte d'une dizaine de secondes, » ruminait-il encore. « Dès l'arrivée de la première spéciale, je savais que je pouvais faire quelque chose sur ce rallye. Je ne prétends pas que j'aurais pu battre Ogier, mais un podium était à ma portée, c'est clair. »

Il l'a prouvé ce samedi. « Mais il semble que j'ai épuisé mon quota de chance au cours de ma carrière. »

Depuis son retour, cela ne veut plus sourire. Au-delà de regrets, ce Tour de Corse lui aura peut-être donné aussi des envies. A chaque point stop, on lui pose la question. Le milieu du WRC voudrait le revoir plus souvent. « C'est gentil, mais cela a un côté surréaliste tout de même. Je vais avoir 45 ans et tout le monde me demande si je ne voudrais pas refaire la saison l'an prochain. »

Et sa réponse ne change pas malgré les performances : « Je sais pourquoi j'ai arrêté. Le rallye me procure beaucoup de plaisir. C'est ma discipline préférée. Ce matin en une spéciale, j'ai fait plus de kilomètres qu'en un week-end de rallycross. Mais le WRX demande moins de préparation, moins d'implication. Tu viens la fleur au fusil et tu ressens beaucoup d'émotions, il y a de l'adrénaline, de la bagarre. Tu peux passer plus de temps avec tes proches, ta famille. Et le mercredi avant tu peux aller faire un tour en bécane avec tes potes. »

On croirait entendre parler François Duval... « (rire) Oui sauf que François il disait déjà cela à 28 ans. Moi j'en ai 44. J'ai fait 15 ans de WRC. J'apprécie ce retour mais à petite dose... » L'Allemagne en août ne le tente pas plus que cela. « Je suis en vacances à cette période. Ce n'est pas dans les plans. »

Et cela ne semble même pas une question d'argent. Même pour dix millions il ne reviendrait pas pour la saison 2019 chez Citroën ? Il rigole : « Dix millions ? Tu les as ?, » nous lance-t-il. Viser un dixième titre mondial restera à priori un fantasme journalistique. « Je n'ai plus envie de consacrer mon temps uniquement à cela. » Mais le défi d'une 79ème victoire ? « Oui, c'est déjà plus envisageable. » Au-delà de l'Espagne en octobre prochain, un rallye mixte où il s'est déjà imposé à plusieurs reprises et sa position l'aidera le premier jour, on le reverra donc certainement au départ en WRC en 2019. Sans doute dès le Monte-Carlo. Pour combien de rallyes ? Lui-même ne le sait pas encore. Est-on même certain que Citroën poursuivra son implication au-delà de cette saison ? La réponse de l'Alsacien pourrait aussi dépendre de l'évolution de sa situation familiale. En Corse, on a remarqué l'absence de son épouse Séverine, à ses côtés depuis 1996. « Elle est à Punta Cana, » nous lance-t-il...

En WRC, Loeb ne s'est jamais senti aussi désiré. Au point d'en rendre jaloux à la folie... Sébastien Ogier qui n'aura jamais réussi à remplacer son illustre prédécesseur dans le coeur des fans.