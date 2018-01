Trente-neuf années et 40 éditions. Des centaines de milliers de kilomètres parcourus, des continents, des pays, des héros, des galères, des tragédies, et une aventure qui ne cesse de se prolonger. Dès aujourd’hui la caravane forte de 336 concurrents s’élancera de Lima, la capitale péruvienne, pour 8.793 km de parcours et 4.329 km de spéciales déclinés en quatorze étapes…

(...)