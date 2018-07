Voilà qui ne va pas inciter les pilotes à moins rouler comme des cow-boys. Dommage...

On l'a déjà dit et répété : le non respect des limites de la piste sur certains circuits où les aires de dégagements ont des allures de parking de supermarché est devenu un véritable fléau. « C'est le cancer du sport automobile moderne, » nous a confié Vincent Vosse, patron du team Audi WRT. Et c'est particulièrement vrai à Francorchamps où les pilotes non respectueux coupent à peu près partout : à la sortie de la Source, au Raidillon (en bas et en haut), aux Combes, à Bruxelles, à la sortie du speaker corner, au double gauche, à la sortie du pif paf, au virage Paul Frère, avant et après Blanchimont et à la Chicane. Bref, voilà ce qui arrive quand on respecte le cahier de charge de la F1 et qu'on ne met pas en oeuvre les moyens nécessaires pour faire respecter la règle disant qu'une voiture doit toujours avoir au moins deux roues entre les lignes blanches délimitant la piste. Le circuit de Magny-Cours par exemple est équipé d'un système envoyant directement une photo à la direction de course des voitures coupant des quatre roues.

(...)