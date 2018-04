La guerre entre les deux hommes fut déclarée lors du Grand Prix d’Argentine 2015. Et ce n’est pas près de se calmer. Ces deux-là ne s’apprécient pas. Et c’est peu de le dire…

Argentine 2015. Marquez et Rossi offrent aux spectateurs un des plus beaux duels du Moto GP. À deux tours de l’arrivée, Rossi prend l’ascendant sur un gamin un peu trop fougueux, dont la nervosité le pousse à percuter l’arrière de la moto de l’Italien. Seul responsable, il nourrira, malgré tout, une certaine rancœur envers son aîné. L’ego et la jeunesse sans doute.

Mais le point d’orgue de ce combat des chefs sera sans conteste le Grand Prix de Malaisie 2015 où, lassé des piques incessantes de Marquez, Rossi l’enverra dans l’herbe d’un coup de genou. Depuis, les deux hommes ne se parlent plus. "Je lui dis juste bonjour , explique Rossi. Je perds moins de temps comme ça."

En Argentine, la situation ne s’est pas arrangée entre les deux champions. Marquez ne maîtrisa pas ses émotions dès l’entame du week-end. Touchant d’abord Vinales, puis Dovizioso le vendredi, Marquez fit payer les frais de sa nervosité et de son impétuosité à Rossi, le samedi matin.

Le dimanche, Aleix Espargaro fut victime d’une touchette pour laquelle le champion du monde fut sanctionné. Un départ plus que hasardeux, quatre pilotes touchés en course, puis ce fut au tour de Rossi pour la deuxième fois. Furieux, l’Italien n’a pas mâché ses mots. "Déjà, au Qatar, il avait touché Zarco et Dovizioso. Il entre dans les virages 20 km/h plus vite que les autres et il attend de voir s’il va mettre quelqu’un au tapis. Les victimes éventuelles ne peuvent rien faire. Son but est de faire peur et, le cas échéant, de nous sortir de la piste. Il vise entre la jambe et la moto. Il sait qu’il ne risque rien, mais il espère nous faire tomber. Si on joue à ça, la course devient vraiment dangereuse. Et ce sport l’est déjà. Cela peut vraiment mal finir. Marquez détruit notre passion parce qu’il n’a aucun respect pour ses adversaires, jamais !"

Sanctionné pour son comportement, Marquez écopa d’une pénalité de 30 secondes, ce qui le fit dégringoler de la cinquième à la dix-huitième place, mais Lin Jarvis, le patron de Yamaha Moto GP, a souhaité rencontrer le directeur de course. Valentino Rossi a accompagné son boss.

La décision de la FIM est attendue avec impatience par les adversaires du Catalan. Quant à la guerre entre Rossi et Marquez, elle se poursuivra et ce n’est pas l’Italien qui va enterrer la hache de guerre.

Rossi : "Il n'a pas de c..."

Uccio, l’ami de toujours de Rossi, a interdit l’entrée du stand Yamaha à Marquez

Il venait présenter ses… excuses. "Cette tentative était une mauvaise idée , a déclaré Rossi. Il est arrivé avec deux membres de son management, entouré de caméras, mais il n’a pas eu les couilles de venir me parler, seul à seul, dans mon motor-home. Il n’a aucun respect et j’ai peur quand je suis en piste avec lui parce que son objectif est de m’attaquer. J’en ai parlé à Mike Webb, le directeur de course. Il faut agir avant qu’il ne soit trop tard, pas seulement pour nous, mais pour le Moto GP en général."

Marquez, de son côté, voit la situation un peu différemment. "Je n’ai vraiment pas le sentiment d’avoir fait quelque chose de dingue. C’est vrai que j’attaque toujours à 100 %, mais Rossi agit également de la sorte. Après ma pénalité, à la suite de mon départ chaotique, j’ai poussé un maximum et, si j’ai commis une erreur, c’est par rapport à Aleix Espargaro. J’ai tenté de ne pas le toucher, mais je n’ai pas pu l’éviter. Avec Valentino, c’est autre chose. J’étais dans une portion de la piste qui était humide, j’ai bloqué, puis freiné. J’ai essayé d’éviter le contact."

C’est une version. La direction de course n’est pas loin de la partager. En effet, il n’y aura pas de sanctions supplémentaires !