Copilote de Serradori, le Belge Fabian Lurquin s’impose sur quatre roues.

Cette fois, c’est dans la poche pour Mathieu Serradori et Fabian Lurquin. Le Français et le Belge ont atteint le Lac Rose à Dakar en tête de l’Africa Eco Race dans la catégorie auto/camion. Le duo au Buggy LCR n°202 a néanmoins pris la peine de remporter la dernière spéciale (22 Km) de cette édition 2018 qui ralliait St-Louis à la capitale sénégalaise.

L’équipage Serradori-Lurquin a construit sa victoire en restant dans le sillage du Mini de Vladimir Vasilyev lors de la traversée du Maroc. Les égarements du Russe en Mauritanie ont permis à l’équipage de prendre la tête pour ne plus la lâcher jusqu’à l’arrivée. Dans le fief de Vasilyev, on peut regretter les problèmes mécaniques ainsi que les ensablements mauritaniens qui ont peut-être coûté la médaille d’or. Toujours en embuscade, Pascal Thomasse (Buggy Optimus) monte sur la 3e marche du podium.

Le Français a précédé Gerard De Rooij, le Hollandais ayant été bien isolé chez les camions au volant de son Iveco. Rémy Vauthier et Jean-Noël Julien confirment les performances des buggys Optimus en prenant les 5e et 6e places. La meilleure performance belge est venue d’Erwin Imschoot (Toyota) qui termine à la 8e place de la catégorie. Les autres pilotes nationaux qui ont également rejoint Dakar sont Joël Essers (MAN, 12e), Jan Govaere (MAN, 16e), et Johan Cromphout (Polaris, 27e).

Ils n’étaient que 19 à avoir rallié le Sénégal dans la catégorie des motos. Mais il n’y en a eu que pour l’Italien Paolo Ceci (KTM) qui aura archi-dominé sa classe. Le Transalpin s’impose largement devant Luis Miguel Anjos Oliveira (Yamaha), vainqueur de plusieurs victoires d’étape, et Rui Oliveira (Yamaha). Felix Jensen (KTM) et Jonathan Blackburn (KTM) complètent le Top 5 de la catégorie.





Auto / Camion :

1. Mathieu Serradori / Fabian Lurquin n°202 (FRA) 40 :18 :50

2. Vladimir Vasilyev / Konstantin Zhiltsov n°201 (RUS) + 01 :07 :31

3. Pascal Thomasse / Pascal Larroque n°206 (FRA) + 04 :10 :40

(...)

8. Erwin Imschoot / Patrick Van Hyfte n°223 (BEL) + 09:51:50





Moto :

1. Paolo Ceci n°101 (ITA) 47 :21 :53

2. Luis Miguel Anjos Oliveira n°114 (POR) + 01 :26 :20

3. Rui Oliveira n°115 (POR) + 06 :43 :27