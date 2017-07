Avec 74 points marqués, Maxime Martin avait été un des deux meilleurs pilotes en DTM avec Mattias Ekström lors des trois derniers meetings. A Moscou, il a malheureusement perdu tout le bénéfice de cette belle période.

Moscou, c'est la piste où Maxime Martin avait remporté sa première victoire en DTM, en 2014. Après trois meetings très positifs, ponctués par une victoire au Norisring, on espérait donc voir le pilote BMW poursuivre sur sa lancée ce week-end. Mais un brin de chance est nécessaire pour connaître le succès en sport automobile, surtout à un niveau aussi pointu qu'en DTM. Et Maxime en a manqué en Russie. Samedi, le pari tactique de l'équipe, consistant à s'arrêter très tôt pour changer de pneus, n'a pas fonctionné. Un problème est survenu lors de ce changement de pneus. Bouchonné ensuite par Eduardo Mortara (Mercedes), Martin devait se contenter de la 16ème place alors que deux autres pilotes BMW, Wittmann et Glock, se classaient 3ème et 5ème derrière les Audi de Rast et Rockenfeller.

Maxime espérait se rattraper ce dimanche. 7ème temps des qualifs, ça laissait de belles ouvertures. Mais Loïc Duval venait ruiner sa course...

"Mon départ était bon", raconte Maxime. "Mais dans le premier virage, j'ai été percuté par Loïc Duval et je me suis retrouvé dans le bac à gravier. Je suis ainsi reparti en dernière position. L'avant de la BMW était bien endommagé. Un peu plus tard, j'ai soudain senti que les freins ne réagissaient plus convenablement. Ma course était finie."

Notre compatriote rentre ainsi bredouille de Moscou, comme d'Hockenheim en début de saison. 3ème du championnat à 13 points du leader Ekström avant ce déplacement en Russie, Maxime rétrograde en 6ème position, dépassé par Lucas Auer (Mercedes) et les pilotes Audi Jamie Green et Mike Rockenfeller. Il accuse maintenant 35 points de retard sur Ekström, 2ème de la 2ème course derrière Maro Engel (Mercedes), et 34 sur René Rast, 4ème après sa victoire de la veille.

Maxime reste quand même premier pilote BMW classé au championnat, juste devant Marco Wittmann, Timo Glock et Bruno Spengler, 3ème aujourd'hui après s'être élancé en pole position sur l'autre BMW M4 du team RBM. Rien n'est toutefois perdu car le DTM vient juste de passer le cap de la mi-saison. En quatre meetings, il reste 200 points à glaner.

Et dès demain, Maxime Martin se concentrera sur un autre rendez-vous important pour lui, les 24H de Spa, où il s'alignera sur une BMW M6. Vous pourrez lire ses impressions et ses espoirs ce lundi dans votre journal La DH/Les Sports.

Course 1: 1. René Rast (Audi RS5) 57'50"; 2. Mike Rockenfeller (Audi RS5) +0"770; 3. Marco Wittmann (BMW M4 RMG) +3"899; 4. Robert Wickens (Mercedes AMG C63) +6"098; 5. Timo Glock (BMW M4 RMG) +9"498…

Course 2: 1. Maro Engel (Mercedes AMG C63) 56'41"; 2. Mattias Ekström (Audi RS5) +0"376; 3. Bruno Spengler (BMW M4 RBM) +3"981; 4. René Rast (Audi RS5) +4"702; 5. Jamie Green (Audi RS5) +5"410…

Au championnat DTM: 1. Mattias Ekström (Audi RS5) 113; 2. René Rast (Audi RS5) 112; 3. Lucas Auer (Mercedes AMG C63) 97; 4. Jamie Green (Audi RS5) 87; 5. Mike Rockenfeller (Audi RS5) 79; 6. Maxime Martin (BMW M4 RBM) 78; 7. Marco Wittmann (BMW M4 RMG) 72; 8. Timo Glock (BMW M4 RMG) 70; 9. Bruno Spengler (BMW M4 RBM) 61; 10. Gary Paffett (Mercedes AMG C63) 61...