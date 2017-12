Le Bruxellois sera engagé sur une Aston Martin V12 Vantage GT3 couvée par R-Motorsport.

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’Aston Martin Racing compte faire bon usage de sa nouvelle recrue, Maxime Martin, en 2018. Il était déjà acquis que l’ancien pilote BMW disputera l’intégralité de la Super-Saison du FIA WEC sur une des nouvelles Vantage GTE. Mais le programme 2018 du Bruxellois avec la firme de Gaydon ne s’arrêtera pas là. “Pushpapy” sera en effet mis à contribution pour un programme complémentaire en Blancpain Endurance Cup, et prendra donc part aux 24 Heures de Spa-Francorchamps en juillet prochain.

Le Bruxellois retrouvera ainsi le championnat dans lequel il avait sévi pour la dernière fois à temps plein en 2013. C’était sur une BMW Z4 du Marc VDS Racing, et Maxime avait fini vice-champion. En 2018, on le retrouvera sur une Aston Martin V12 Vantage GT3. La belle anglaise sera alignée par le team suisse R-Motorsport, et recevra le soutien de Jota Sport et Arden. Le fils de Jean-Michel Martin sera épaulé par le pilote officiel Nicki Thiim, les deux compères étant alignés dans la classe Pro-Cup. Tout un programme !

En bref, Maxime Martin risque de ne pas s’ennuyer en 2018. Le gaillard est d’ores et déjà assuré de disputer pas moins de 10 meetings en tant que pilote officiel Aston Martin l’an prochain…