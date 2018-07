Moteurs Maxime Martin ne se donne qu’une très faible chance de triompher avec son Aston Martin 100 % privée

Il ne raterait ce grand rendez-vous pour rien au monde. Les 24 Heures de Spa, jadis Francorchamps, pour les Martin c’est clairement la course de l’année. Et cela depuis déjà plus de quatre décennies. Après son papa Jean-Michel, quadruple vainqueur, et son oncle Philippe, double lauréat, Maxime a enfin inscrit son prénom au palmarès il y a deux ans pour les débuts de la BMW M6 de Rowe. Mais cette année, il a changé de camp. Il a rompu la tradition allemande familiale et file désormais à l’anglaise en tant que pilote officiel Aston Martin.

