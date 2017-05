Les Belges seront présents en nombre ce week-end lors de la manche belge du TCR International en lever de rideau du WEC. Au sein d’un plateau fort de 24 voitures, on retrouvera en effet au moins six de nos compatriotes. On savait déjà que les frères Mondron rouleraient sur la Seat et la Golf de chez Delahaye Racing. Benjamin Lessennes pilotera la Honda Civic de chez Thierry Boutsen/Ginion (la seconde voiture sera confiée au Néerlandais Tom Coronel) et Fred Caprasse l’Opel Astra DG (étonnant de ne pas voir Pierre-Yves Corthals qui avait débuté l’année au sein du team liégeois avec quelques bons résultats). Enfin, les derniers engagés sont Fred Vervisch qui débutera en TCR sur la 2ème Audi RS3 Com To You et le jeune Maxime Potty lequel a trouvé un accord de dernière heure pour aligner sa Golf chez WRT. Nos six compatriotes (et ce n’est peut-être pas encore fini…) ont hâte d’en découdre face au gratin mondial.