Mick Schumacher, le fils de Michael Schumacher, est devenu ce samedi après-midi champion d'Europe de Formule 3.

Auteur d'une deuxième partie de saison en boulet de canon avec huit victoires depuis la fin du mois de juillet, Mick Schumacher, le fils de Michael le septuple champion du monde de Formule 1, a décroché le titre à 19 ans. Auteur d'une première partie de saison moyenne, il a connu un déclic à Spa-Francorchamps en remportant la Course 3 à la fin du mois de juillet. Une victoire suivie de sept autres qui lui permettent de remporter le titre à une course de la fin de la saison. Mick Schumacher disputait sa deuxième saison en Formule 3. Il succède au palmarès au Britannique Lando Norris, passé en Formule 2 cette saison et qui remplacera Stoffel Vandoorne chez McLaren en F1 la saison prochaine. C'est aussi le premier Allemand à remporter le titre européen de Formule 3 depuis Joachim Winkelhock en 1988. Il avait terminé 12e de ce championnat la saison dernière.