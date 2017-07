Interviewer le surprotégé Mick Schumacher n’est pas chose aisée. Mais après maintes démarches et avoir essuyé des premiers refus de la part de Sabine Kehm, la femme chargée des relations publiques de Michael Schumacher à l’époque et s’occupant aujourd’hui du fiston, nous sommes, après trois jours d’efforts, arrivés à nos fins grâce à la complicité de Mick lui-même que nous avions déjà pu rencontrer voici trois ans lors du championnat d’Europe de karting à Genk.

Etre le fils d’un célèbre septuple champion du monde n’est, il est vrai, pas toujours facile. On se souvient qu’à ses débuts en karting, sur la piste de Genk où il venait souvent s’entraîner avec son papa, Mick ne pouvait enlever son casque que dans son motorhome.

Pas question de voir sa figure. Michael Schumacher avait expliqué qu’il craignait que l’on kidnappe un de ses enfants. Et faisait la chasse à ceux qui ne respectait pas la vie privée de son fils et tentait de voler quelques photos de lui. Pour tenter de rester dans un relatif anonymat, Mick débuta d’ailleurs en compétition sous le nom de sa maman, Betsch.

© Reporters



Mais une fois monté à l’échelon international, il prit une licence sous le nom de Mick Schumacher. Et quand il monta sur son premier podium européen en kart, il fut autorisé à enlever son casque. On découvrit alors un gamin de 15 ans ne ressemblant pas trop physiquement à Michael. Et qui venait de vivre une dure épreuve avec l’accident de ski de son papa qu’il accompagnait à Méribel en décembre 2013.

Sans son paternel à ses côtés pour le guider, l’aider, Mick a dû faire preuve d’une énorme force de caractère pour continuer à assouvir sa passion, affronter – de temps en temps seulement – les médias épiant ses moindres faits et gestes. Et souvent tentant de le comparer. Mais il s’en est sorti avec les honneurs. Sacré vice-champion d’Europe et du Monde de karting en 2014, Mick est passé en voiture à l’âge de 16 ans. L’an dernier, pour sa deuxième saison en F4, il a décroché le titre de vice-champion en Allemagne et en Italie.

Et cette année, à 18 ans, il s’attaque à la F3 Euroseries, avec déjà un podium absolu à la clé à Monza et de belles 6èmes et 8èmes places ici avec une troisième place de "rookie" en lever de rideau des 24 Heures où nous avons finalement eu la chance de lui parler durant quatre petites minutes. Il faut certes tendre l’oreille vu le bruit ambiant, mais cette mini rencontre avec ce pilote au nom aussi célèbre vous permettra peut-être de découvrir qui est ce gamin timide et faisant tout pour rester discret dans un paddock. Mais une fois sur la piste, il en veut et se bat afin que son papa, duquel nous avons eu la décence de ne pas parler, soit fier de lui.

Mick, que pensez vous du circuit de Spa ?

"C’est un très chouette circuit, avec beaucoup d’histoire, j’aime rouler ici."

Comment s’est passé votre début de saison en F3?

"Selon le plan prévu. Je ne regarde pas le championnat. Je fais cette première année pour apprendre, sans m’attarder sur les résultats."

Et votre week-end ici à Spa-Francorchamps ?

"Plutôt bien, je suis content. J’ai fait une mauvaise qualification car tous mes premiers essais, mardi et jeudi, se sont déroulés sous la pluie où cela marchait bien. J’ai découvert la piste sèche lors de la qualification où je n’ai pu faire mieux que 14ème. Mais je suis ensuite remonté 6ème, 10ème et 8ème avec un podium en rookie."

Qu’espérez vous pour la suite du championnat ?

"Continuez à apprendre. Je suis là pour cela."

Quel est votre objectif. Vous reverra-t-on en F3 l’an prochain ?

"Je ne sais pas encore."

Pourrions nous vous ici un jour au départ des 24H de Spa ?

"Non, je ne crois pas, mon unique but, mon rêve depuis que je suis petit, c’est la F1. Je veux aller en F1."

Quelle est votre piste préférée ?

"En karting, c’était la piste de Kerpen (ndlr : celle de son père). En voiture, j’aime toutes les pistes de F1 comme Hockenheim, Spa,…"

Qu’aimez-vous faire en dehors du sport auto ?

"Du vélo, de la gym. C’est une bonne préparation…"