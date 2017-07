A quelques jours des 24 Heures de Spa, le monde des courses pour voitures de Tourisme et la grande famille du double tour d'horloge ardennais sont en deuil. Julien Mampaey, l'homme qui fut à la base de la célèbre écurie JUMA, s’en est allé à l’âge de 73 ans.

Le nom du fameux préparateur est indissociable de l'histoire de BMW en compétition, surtout dans les championnats de Tourisme. Ensemble, ils ont marqué une longue période de l'histoire des 24 Heures de Spa-Francorchamps. De 1977 à 1984, les BMW Juma ont terminé huit fois dans les deux premières voitures du classement final.

© D.R. La première victoire de Juma aux 24H de Francorchamps, en 1977 avec Eddy Joosen et Jean-Claude Andruet.



Après avoir couru lui-même en course de côte sur une... BMW 2002, Julien Mampaey est venu aux courses en circuit en s'occupant, et de quelle manière, des montures d’Eddy Joosen. C'est en 1975 qu'on a vu la première voiture arborant le logo JUMA aux 24H de Spa. L'année suivante Eddy Joosen, Pascal Witmeur et le Suédois Berndtson se partageaient le volant d'une BMW 3.0 CSL Juma. Un an plus tard, c'est Jean-Claude Andruet en personne qui rejoignait Eddy Joosen pour imposer une BMW 530iUS. A partir de ce moment, JUMA Racing devenait un animateur régulier des 24H de Spa, notamment face aux Ford Capri. Après la victoire historique de la Mazda RX7 en 1981, le trio Joosen-Heyer-Hahne décrochait la timbale en 1982 au volant de la fameuse 528i Bastos. Douze mois plus tard, Hans Heyer et Armin Hahne, associés cette fois à Thierry Tassin, doublaient la mise sur un coupé 635 CSi, toujours aux couleurs Bastos. A côté de ces trois victoires, Juma Racing a aussi décroché cinq 2èmes places en 1978, 1979, 1980, 1981 et 1984.

© D.R. La première victoire d'une BMW 635 CSi aux 24H de Spa fut l'oeuvre de Thierry Tassin et des Allemands Heyer et Hahne avec le team Juma.



Julien Mampaey a été associé à une 4ème victoire aux 24 Heures de Spa en 1998, des œuvres du trio composé de Marc Duez, Alain Cudini et Eric Van de Poele sur une BMW 320i. Julien continuait alors à collaborer avec son fils Bart au sein de la nouvelle structure RBM, fondée sur les bases de Juma Racing. RBM allait devenir célèbre en continuant à représenter BMW dans divers championnats de voitures de Tourisme (WTCC notamment), puis en devenant une des équipes officielles BMW en DTM depuis 2012.

Si une concession BMW porte toujours ce nom à Malines, Juma Racing a disparu fin 1986, sur le couronnement de Jean-Michel Martin sur une BMW 535i en Championnat de Belgique, et une dernière apparition d'Eric Van de Poele sur une BMW 635 CSi à l'EG Trophy à Zolder.

Mais même après la disparition de Julien Mampaey, Juma restera un nom qui forcera le respect dans le monde du sport automobile.