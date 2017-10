WRT aux States, Vanina Ickx, Belcar,… Voici ce qu’il ne fallait également pas manquer pour bien commencer la semaine !

8H Laguna Seca : WRT s’ensable dans le désert

Le Belgian Audi Club Team WRT engageait ce week-end une Audi R8 LMS aux 8 Heures de Laguna Seca. L’équipe de Baudour et son trio composé de Robin Frijns, Jake Dennis et Stuart Leonard ont quitté la Californie avec une modeste 6e place finale dans ses bagages. L’Audi grise et jaune s’est battue aux avant-postes jusqu’aux derniers ravitaillements quand elle écopait d’une pénalité pour non-respect du temps d’arrêt dans la pitlane. Une incursion dans le bac à sable après un accrochage avec une autre Audi annihilait ses espoirs de bon résultat. La victoire est revenue à l’Audi du Team Magnus et Van der Linde-Kaffer-Winkelhock.





Vanina Ickx 7e et meilleure féminine en Audi TT Cup

Pour dire ‘au revoir’ à l’Audi TT Cup après 3 saisons de bons et loyaux services, Audi a organisé une « course des légendes » lors de la finale du DTM à Hockenheim. Vanina Ickx était de la partie face à de nombreux pilotes renommés tels que Tom Kristensen, Lucas di Grassi, Frank Biela ou encore Stéphane Ortelli. Après être partie du fond de grille, Vanina a terminé la course à la 7e place, et meilleure féminine devant la Suissesse Rahel Frey. Frank Stippler s’est imposé devant Lucas di Grassi et Marcel Fässler. A noter que tout ce petit monde roulait pour la bonne cause puisque les pilotes et Audi Sport ont versé 25.000€ à l’Association « Big Aid for Little Heroes » qui finance des projets et des traitements en faveur des jeunes malades pour la clinique SLK de Heilbronn.





Le Belcar 2018 passera deux fois par Spa

Le Belcar Endurance se cantonnait jusqu’à présent à quatre manches sur le circuit de Zolder et à une seule sur celui de Spa-Francorchamps. En passant à 6 meetings, le championnat d’endurance organisé par l’équipe de l’anneau limbourgeois passera deux fois par les Ardennes en 2018. Le Belcar se produira en effet dans le cadre du meeting Spa Euro Race les 2 et 3 juin ainsi que lors du Racing Festival les 29 et 30 septembre. Deux courses de 180 minutes seront à chaque fois au programme. Pour le reste, pas de changement avec toujours les incontournables 24 Heures de Zolder en point d’orgue, dont la date a été avance aux 9-12 août.





Blancpain Asia : Picariello mal récompensé en Chine

Le Carolo Alessio Picariello a de nouveau fait parler la poudre en Blancpain GT Asia sur le circuit chinois de Zhejiang. Engagé sur une Audi R8 LMS du J-Fly by Absolute Racing, il devait hélas composer avec un équipier beaucoup plus lent dans l’Empire du Milieu. Ce qui ne l’empêchait pas de se mettre en évidence lors des courses disputées par une météo pour la moins maussade. Alessio terminait ainsi 7e de la Course 1 alors qu’il pointait au-delà du Top 10 quand il a pris son relais. En Course 2, il se hissait en 3e position avant que son équipier prenne le volant de l’Audi et chute dans le classement pour finalement terminer 10e.