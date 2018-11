Maverick Vinales a signé sa sixième pole en Moto GP alors que Siméon a été contraint à l’inactivité.

Sous la pluie, vendredi, Xavier Siméon a réalisé une très belle prestation d’ensemble malgré deux chutes. La première eut lieu lors des essais libres matinaux et Xavier tapa durement le sol après un « high side ». L’après-midi, il tomba une deuxième fois mais sans conséquence. Un contrôle à l’hôpital n’avait rien révélé de particulier. Dans la nuit, pourtant, notre compatriote ne s’est pas senti très bien et, peu de temps après, les médecins lui ont diagnostiqué une commotion cérébrale, se transformant évidemment en forfait obligatoire.

« Je voudrais m’excuser auprès de mes fans car je m’en veux vraiment de ne pas disputer ce dernier Grand Prix », confia Siméon. « Je ne m’attendais évidemment pas à quitter le Moto GP de cette façon et j’en suis très frustré. J’aurais voulu partir avec quelques points de plus et un moral d’acier, ce ne sera pas le cas. »

Très touché par cet échec, Xavier Siméon n’aura pas beaucoup de temps avant d’entamer les essais en Moto E, le championnat électrique auquel il participera l’an prochain. Reviendra-t-il un jour en Moto GP ? A priori, non mais pourquoi pas en tant que remplaçant de luxe ?

De l’autre côté de la grille, Vinales (Yamaha), l’équipier de Rossi, a mis les montres à l’heure. Il a signé sa sixième pole en Moto GP, en passant par le stade de la Q1. Deuxième, il monta en Q2 et s’offrit la pole ! Revenu du diable vauvert, Vinales n’a qu’un objectif : signer sa deuxième victoire de la saison et squatter la troisième place au championnat, en renvoyant son équipier Rossi à ses chères études. La piste était encore humide au moment des qualifications et des conditions très spéciales ont permis à Rins, Dovizioso et Petrucci de se mettre en vedette. Attention quand même à Marquez. Il n’est que cinquième sur la grille mais il termina sa séance sur sa moto de réserve après une chute dont le champion du monde a le secret. L’épaule tiendra-t-elle ?