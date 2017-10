L'Espagnol Alex Marquez (Kalex), convalescent après une fracture du bassin, a signé sa troisième victoire de la saison lors du Grand Prix du Japon, sur le circuit de Motegi dimanche.

La course a été raccourcie de 23 à 15 tours après un warm up retardé par la pluie. Xavier Siméon (Kalex), 9e sur la grille, a abandonné après dix tours à la suite d'une chute. Il occupait la 8e place au moment de son abandon. Le leader du championnat pilotes, l'Italien Franco Morbidelli (Kalex), est 8e à 11.400 et son dauphin, le Suisse Thomas Lüthi (Kalex), 11e à 26.571, alors que les deux hommes s'élançaient respectivement des 15e et 13e places sur la grille.

Morbidelli accroît donc son avance sur Lüthi au Championnat à 24 points, contre 21 auparavant (256-232), avec trois manches encore à disputer. Siméon pointe au 21e rang avec 16 points.

Marquez, blessé lors d'une chute au Grand Prix de Saint-Marin le 8 septembre, a devancé de 1.465 seconde, sous la pluie, l'Espagnol Xavi Vierge (Tech3) qui monte pour la première fois sur le podium en GP. Le Malaisien Hafizh Syahrin (Kalex), auteur d'une belle remontée, termine 3e à 3.134 secondes.

Le perdant du jour est le Japonais Takaaki Nakagami (Kalex), parti en pole position, et seulement 6e à 6.163 secondes.

Les organisateurs ont été contraints de raccourcir la course après un très long drapeau rouge lors du warm up de la catégorie Moto3, nécessaire pour nettoyer la piste de l'huile qui s'était échappée de la moto de l'Italien Andrea Migno.