La Brabançonne a retenti lors deux courses d’Euro Nascar au programme ce dimanche, mais Anthony Kumpen a perdu son titre.

Un franc soleil, des températures clémentes et des tribunes bien garnies. Le circuit de Zolder ne pouvait pas rêver mieux pour la finale de la Nascar Euro Series. Entre divers show à l’américaine et autres animations, la variante européenne de la plus yankee des compétitions automobiles a vécu ses deux dernières joutes de l’année.

La course réservée aux Elite 2 a ouvert le bal sur le coup de 11h15. Les couleurs belges pouvaient compter sur l’incontournable Guillaume Dumarey, d’autant plus que le Néerlandophone s’élançait depuis la 1ère ligne. Mais tout s’écroulait dès le 1er virage quand il s’accrochait avec Paul Guiod. C’est un autre Guillaume, lui aussi Belge mais répondant au nom de Deflandre, qui en profitait pour prendre la tête et la conserver jusqu’à l’arrivée. Le pilote de 22 ans décroche sa 1ère victoire en Nascar. "A partir du moment où j’ai doublé Guillaume Dumarey, j’ai connu une course plutôt tranquille", sourit Deflandre, porté en triomphe par son équipe. "J’admets avoir eu de la chance, mais tout s’est également bien passé. Je remercie mes parents pour me permettre de courir en Nascar."

La Belgique allait de nouveau briller lors de la finale de l’Elite 1, mais aussi avoir un pincement au coeur avec la perte du titre d’Anthony Kumpen. Le plus Américain des Belges savait qu’il allait être difficile de reprendre les rênes du championnat à Alon Day. De miracle, il n’y en a pas eu puisque Kumpen terminait 3e tandis que son rival israélien accrochait un Top 5 suffisant pour s’adjuger la couronne. La Brabançonne a toutefois résonné dans la pinède limbourgeoise grâce à la victoire de Marc Goossens. "J’ai récemment gagné à Laguna Seca en IMSA", rappelle Goose. "Et me voilà désormais vainqueur en Nascar. Je ne pouvais rêver une meilleure fin de saison."

Résultats

Course 2, Elite 1 : 1. M.Goossens (Bel-Ford Mustang) en 16 tours ; 2. F.Gabillon (Fra-Toyota Camry) à 3.862 ; 3. A.Kumpen (Bel-Chevrolet SS) à 9.729 ; 4. A.Day (Chevrolet SS) à 11.929 ; 5. S.Longin (Bel-Chevrolet SS) à 13.403 ; etc.