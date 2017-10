Marc Goossens a terminé 2e de la Course 1 en Elite 1. Anthony Kumpen, 3e, a perd des plumes au championnat.

Comme de coutume depuis plusieurs années déjà, un vent d’American Way of Life souffle sur le circuit de Zolder. Spectacles US, rassemblements de grosses cylindrées, hymne américain dans les hauts-parleurs, la pinède limbourgeoise prend des allures d’Alabama, dont le noyau dur des fans de la Nascar est originaire. Et une fois de plus, la foule était présente en nombre pour admirer ces grosses machines gavées par un imposant V8 et équipées d’un châssis tubulaire. Des spectateurs toujours plus conquis par ce show à l’américaine mixant convivialité et paillettes, ce dont nos compétitions européennes feraient bien parfois de s’inspirer.

Les deux premières courses réservées aux Elite 1 & 2 étaient au programme ce samedi. Dans le classement Elite 1, le principal enjeu venait de la lutte pour le titre l’Israélien Alon Day, l’Espagnol Borja Garcia, le Français Frédéric Gabillon et notre Anthony Kumpen national étaient tous les quatre en mesure d’être sacrés à l’issue du week-end limbourgeois. Les autres pilotes belges présents dans la catégorie sont Stienes Longin et l’inusable Marc Goossens. Nos diables rouges ont su faire parler la poudre pour se mettre en évidence pendant la 1ère joute disputée samedi à 14h15. Kumpen achevait ainsi ce premier exercice à une belle 3e place, derrière un Marc Goossens transcendé qui est redoutable depuis les essais libres. Stienes Longin termine quant à lui 5e. Hélas, tout ce petit monde est battu par Alon Day qui prend ainsi une option pour le titre.

En Elite 2, plusieurs Belges sont également au départ avec Guillaume Dumarey, Guillaume Deflandre, Jerry De Weerdt et Pierre-Yves Rosoux. Et c’est le 1er cité qui s’en est le mieux sorti en termine 2e de la Course 1 réservée aux Elite 2. Suivaient ensuite De Weerdt (8e), Deflandre (10e) et Rosoux (18e).

Classements Course 1, Elite 1 : 1. A.Day (Isr-Chevrolet SS) en 16 tours ; 2. M.Goossens (Bel-Ford Mustang) à 0.576 ; 3. A.Kumpen (Bel-Chevrolet SS) à 8.824 ; 4. F.Gabillon (Fra-Toyota Camry) à 9.526 ; 5. S.Longin (Bel-Chevrolet SS) à 15.917 ; etc.

Classement Course 1, Elite 2 : 1. T.Ferrando (Fra-Ford Mustang) en 18 tours ; 2. G.Dumarey (Bel-Chevrolet SS) à 2.163 ; 3. P.Guiod (Fra-Ford Mustang) à 3.785 ; 4. J.Kunz (All-Chevrolet SS) à 4.571 ; 5. M.Abreu (Bré-Toyota Camry) à 6.556 ; etc.