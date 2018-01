De passage au Salon de l’auto ce mercredi, le Belge a annoncé son retour dans la Cité des Chats.

Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul étaient invités ce mercredi sur le stand de Hyundai Belgique dans le cadre du Salon de l’Auto. C’est là que le représentant de l’importateur, William Meirschaut, a fièrement annoncé qu’il rééditait l’opération de 2017 avec la participation de notre ambassadeur mondial et triple vice-champion du monde à l’épreuve phare du championnat de Belgique, le rallye d’Ypres, les 22 et 23 juin.

« Avant nos tonneaux le vendredi soir, nous avions pu démontrer le potentiel de la i20 R5 qu’alignera à nouveau pour nous Hyundai Motorsport, » a expliqué Thierry de retour d’une bonne journée de tests de préparation du Rallye Monte-Carlo avec la WRC 2018. « Je suis très heureux de pouvoir venir prendre ma revanche. L’objectif sera clairement d’éviter toute faute et de gagner. » O. d.W.