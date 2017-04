Le début de saison en WRC a été frustrant pour Thierry Neuville, mais le Tour de Corse semble avoir constitué un tournant positif. "Il est vrai que, même si je n’ai jamais douté de nos capacités, ce succès sur l’Île de Beauté a encore renforcé notre confiance", commente le fer de lance de l’équipe Hyundai. "Le résultat du Tour de Corse est encore tout frais dans nos esprits et nous voulons surfer sur cette vague positive. Mais l’Argentine représente un challenge complètement différent."

L’épreuve sud-américaine est la deuxième seulement sur terre dans un calendrier se disputant majoritairement sur cette surface. Pour Thierry, il n’est pas évident de comparer l’Argentine avec le Mexique, où il avait quand même décroché son premier podium de l’année.

"Le Rallye d’Argentine est probablement le rallye le plus cassant de la saison. Ce n’est pas mon préféré. C’est un rallye où il faut être extrêmement prudent dans certaines portions. Ce type de terrain ne s’accorde pas parfaitement à mon style de pilotage. Ceci explique peut-être que je n’ai jamais réussi à y être vraiment très rapide."

En cinq participations, Thierry n’a pu y décrocher mieux qu’une 5e place. À trois reprises quand même. Il espère évidemment faire mieux cette année : "Nous sommes impatients d’évoluer avec notre Hyundai i20. Nous avons testé largement dans la région d’Arganil, au Portugal. Je pense que dans ces conditions éprouvantes, nous serons plus performants avec cette voiture. Son pilotage devrait être plus confortable."

Or, quand on se sent bien dans une voiture de course, les performances en profitent généralement. "Nous ferons en tout cas de notre mieux pour garder notre dynamique au championnat avec une autre bonne performance", conclut Thierry, qui reste l’homme fort du début de saison avec 21 scratches signés en quatre rallyes, contre huit à Sébastien Ogier, et sept à Latvala et Meeke.