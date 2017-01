Après le drame de jeudi soir, le Rallye Monte-Carlo a repris normalement son cours ce matin depuis Gap, au cœur des Hautes Alpes.

Leader depuis la première spéciale, notre Thierry Neuville national, en grande forme, a poursuivi son festival en signant deux des trois meilleurs chronos de la matinée sur des spéciales enneigées et verglacées disputées en pneus cloutés.

A l’assistance de la mi-journée où nous avons eu l’occasion de faire le point avec un pilote Hyundai très confiant et souriant (voir notre video ci-jointe), le Saint-Vithois avait porté son avance à 31.7 sur la Ford de l’Estonien Ott Tanak. Victime d’une petite sortie de route lui coûtant une quarantaine de secondes lors de la première étape de ce vendredi, le héros local et grand favori Seb Ogier reculait au troisième rang à près d’une minute déjà (59.1). Sauf catastrophe, la lutte pour la victoire à Monaco dimanche après-midi ne concerne déjà plus que ses trois pilotes.

Car en cette matinée ensoleillée, on a perdu deux des trois principaux outsiders, l’Irlandais Kris Meeke (Citroën C3) et le Finlandais Juho Hanninen (Toyota Yaris), tous deux victimes d’une sortie de route sans gravité. Ils devraient pouvoir repartir en Rally2 ce samedi.

« C’est génial de se retrouver ainsi en tête du Monte-Carlo, » s’exclamait le copilote de Thierry Nicolas Gilsoul au regroup de midi. « Je croise les doigts pour que cela continue ainsi pendant deux jours. On va continuer à rouler avec notre tête, sans prendre de trop gros risques. »

Une deuxième boucle des trois spéciales de ce matin est au programme de l’après-midi avec un retour à Gap programmé vers 17h. On essaiera à cette occasion de vous donner les commentaires à chaud de Thierry Neuville via Facebook Live. Restez donc connectés sur dh.be.

Le classement à l’issue de la 5ème spéciale : 1. NEUVILLE-GILSOUL (BEL/Hyundai i20 Coupé WRC) en 1h11.24.6 ; 2. Tanak-Jarveoja (Est/Ford Fiesta WRC) à 31.7 ; 3. Ogier-Ingrassia (Fra/Ford Fiesta WRC) à 59.1 ; 4. Latvala-Antilla (Fin/Toyota Yaris WRC) à 1.21.4 ; 5. Sordo-Marti (Esp/Hyundai i20 WRC) à 1.41.1 ; 6. Breen-Martin (Irl/Citroën DS3 WRC)