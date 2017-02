Thierry Neuville (Hyundai I20 Coupe WRC) a réalisé le troisième temps de la dernière spéciale.

Ce résultat lui a permis de terminer 13e et de prendre trois points au championnat du monde. Le vainqueur Jari-Matti (Toyota Yaris WRC) est en tête du classement avec 48 points devant Sébastien Ogier (44) et Ott Tanak (33). Neuville est huitième (8 points).

"Nous avons entamé la dernière étape avec l'intention d'empocher cinq points", a expliqué Neuville. "Hélas, nous devons nous contenter de trois. Les différences sont minimes: 1,5 seconde sépare les trois premiers. Nous sommes très frustrés par cette 13e place. Nous avons perdu la tête à cause d'une petite erreur. La déception est encore vive et je ne me sens pas bien à l'égard du team. Cela a aussi des conséquences sur le classement mondial des constructeurs. Notre approche de cette épreuve était correcte. Mis à part un seul instant, nous avons parfaitement exécuté notre tâche. Le plus important est que la voiture a du potentiel. Nous ne devons plus regarder vers le passé mais uniquement vers le futur".