Copilote de Thierry Neuville depuis ses débuts en WRC, le Liégeois Nicolas Gilsoul nous donne quelques bonnes notes sur ce Rallye de Suède.

Nicolas, quel est l’état des spéciales ?

"Il fait froid avec un petit enneigement, ce qui signifie qu’il y a de la glace et non pas de la terre comme l’an dernier, mais pas de mur de neige sur lesquels nous appuyer ou pour nous ralentir et absorber les chocs en cas de sortie. Du coup, dans certains endroits rapides, c’est devenu un peu dangereux. On n’aura pas droit à l’erreur. Avec nos nouveaux appendices aérodynamiques, notre fond plat, on peut assez facilement rester posé."

Dans quel état d’esprit abordez vous la Suède après la désillusion de Monte-Carlo ?