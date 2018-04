Le Suisse a bouclé un tour du circuit ce matin à 245,61 km/h de moyenne.

Voilà le type de record que l’on aime. Si l’on regrette bien sûr que Porsche ait abandonné son engagement en LMP1 après trois victoires aux 24H du Mans et autant de titres de champion du monde, on se réjouit par contre du défi lancé pour fêter les 70 ans de la marque en débarquant sur certains circuits pour établir de nouveaux records avec une version débridée du prototype champion du monde.

Ce matin, en toute discrétion, à 10h23 exactement, le Suisse Neel Jani a établi un nouveau record du tracé de 7 km et des poussières de Spa-Francorchamps en 1.41.770, soit 783 millièmes plus vite que le précédent record détenu depuis août 2017 par la Mercedes de Lewis Hamilton. Le champion WEC a bouclé son tour à une moyenne de 245,61 km/h avec une pointe à 351 km/h.

« C’était grisant, avec les deux systèmes de récupération d’énergie et le boost au maximum on dépassait les 1000 chevaux, » a déclaré l’auteur de ce nouveau record. « On n’était limité par aucun règlement bien sûr. On a consommé beaucoup plus sur ce tour que ce que nous autorise le règlement WEC. On a tourné 12 secondes plus vite que notre pole ici l’an dernier. C’est vous dire si la règlementation nous bride. »

Quand on voit l’évolution des pneumatiques et des nouvelles F1 en ce début de saison, on se dit que, s’il fait sec lors du prochain GP de Belgique, ce record de Porsche pourrait toutefois ne tenir que quelques mois… Mais chapeau tout de même à Neel Jani, l’homme le plus rapide au monde sur Francorchamps. Voilà qui doit certainement rendre jaloux son équipier, lui aussi toujours sous contrat Porsche, un certain André Lotterer!