Le cauchemar monégasque s’est répété pour Thierry Neuville. Alors qu’il avait une nouvelle fois consolidé son avance en signant même un scratch dans l’ES14, le Belge a perdu le contrôle de sa Hyundai WRC et une roue dans l’ultime petite étape show (1,9 km) sur l’hippodrome de Karlstad. Direction cassée, la Hyundai a été tirée hors de la spéciale par une dépanneuse.

L’équipage belge qui possédait plus de 40 secondes d’avance doit de nouveau abandonner la victoire alors que le plus dur était fait, à 3 spéciales et moins de 60 km du but. Navrant. Et le pire est que cette fois, il ne pourra pas repartir en Rally2 demain ni disputer la Power Stage pour grappiller quelques points.

Un véritable enfer donc pour Neuville qui va devoir revoir sa manière de gérer les courses et peut-être travailler sur sa concentration. Le Belge laisse Latvala (Toyota) et Tanak (Ford), séparés par 3.8, s’expliquer demain pour la victoire. Avec Seb Ogier revenu 3ème à 12.8.