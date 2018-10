On peut parler d'un vrai secret de polichinelle. A peine l'annonce de la disparition de Mettet du World RX venait d'être faite que le Circuit de Spa-Francorchamps était sur toutes les lèvres. Ce vendredi à 14h15, le circuit ardennais a confirmé qu'il accueillerait bel et bien le très populaire championnat du monde de rallycross dès 2019 !





Un tracé mêlant bitume et terre sera spécialement créé mais on sait déjà qu'il empruntera le fameux Raidillon. De quoi faire saliver plus d'un fan et d'un pilote...





"Nous sommes ravis d'accueillir l'unique manche du World RX se tenant dans le Benelux", sourit Nathalie Maillet, la dynamique directrice du Circuit de Spa-Francorchamps. "Accueillir le rallycross va de pair avec notre nouvelle stratégie qui consiste à attirer de nouveaux événements et de nouveaux fans, sans pour autant dépayser les inconditionnels de notre circuit. Cela démontre encore toute l'aura internationale de Spa-Francorchamps et que nos récents efforts paient."





L'an prochain, on verra ainsi Sébastien Loeb, Petter Solberg et bien d'autres débouler à toute berzingue dans nos Ardennes et c'est tant mieux. Mais ce n'est pas tout puisqu'un autre championnat du monde supplémentaire devrait se produire dans les forêts spadoises en 2019. Selon certaines sources, le World TCR tiendrait la corde. Plus d'infos prochainement...