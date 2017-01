Le quadruple champion du monde relève un nouveau défi : garder le numéro 1 avec la Fiesta de M-Sport.

Plus que nulle part ailleurs, Sébastien Ogier a été accueilli en véritable star, hier soir, lorsque le Rallye Monte-Carlo a fait escale chez lui, à Gap. C’est ici, dans les Hautes Alpes, que l’ex-moniteur de ski a appris à glisser depuis qu’il est gamin. Et c’est également dans ses montagnes que le Gapençais a entamé, jeudi soir, le deuxième plus grand défi de sa carrière.

A pied fin novembre suite au retrait de VW, le pilote de 33 ans a en effet décidé de défendre son quatrième titre successif au volant d’une Ford privée du team M-Sport de Malcolm Wilson, une équipe n’ayant plus gagné une seule course depuis l’Angleterre 2012. S’il a refusé les dix millions de Toyota après avoir testé la nouvelle Yaris et n’a pas trop insisté pour forcer un retour chez Citroën où il n’y avait à priori pas de place pour lui, c’est qu’il sent qu’il y a« un bon coup à jouer » avec cette Fiesta.

Sébastien, pourquoi avoir opté pour cette solution Ford M-Sport ?

(...)