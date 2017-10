Le Français s'est rapproché d'un 5ème titre, Neuville passé par Tanak au championnat.

Impérial durant trois jours, Kris Meeke a offert à Citroën le résultat attendu depuis longtemps avec un premier succès d'une C3 WRC sur asphalte. « C'est ma première sur goudron aussi, pour autant que l'on puisse classer ce rallye mixte comme une épreuve sur bitume » s'exclamait l'Irlandais à l'arrivée où l'attendait, pour la première fois sur un rallye, sa femme Danièle et ses deux jumelles. « Je suis fier de gagner devant les femmes de ma vie. Elles m'ont boosté. »

L'efficacité de la C3 WRC aussi. Même en assurant ce dimanche, Meeke a signé cinq meilleurs temps sur six. Il n'y a que dans la Power Stage qu'il a vraiment levé le pied pour signer son cinquième succès, son deuxième de la saison après le Mexique. Comme Terminator, Kris n'est jamais mort et parvient toujours à se sortir du pétrin dans lequel il se met lui-même. « C'est vrai. Je me suis mis dans les ennuis tout seul cette année. Et souvent dans ma carrière d'ailleurs. »

Mais il a toujours réussi à retomber sur ses roues. « Ce résultat est très important. Pour moi, pour l'équipe, pour Citroën. »

Seb : « Sacré avant l'Australie »

Et on ajoutera aussi pour Ogier en négociations pour 2018 et sans doute rassuré sur le potentiel de la WRC française. « On n'a pas pris tous les risques, surtout après l'abandon de Thierry, » expliquait le Français, deuxième à 28 secondes, cinq secondes devant son équipier Ott Tanak complétant le podium. « Je voulais terminer devant mes deux rivaux au championnat mais jamais je n'aurais imaginer réussir à plus que doubler mon avance. C'est parfait car je voudrais vraiment être sacré avant d'aller en Australie où je devrai ouvrir la route et où le balayage est tellement pénalisant. Ce ne serait pas juste de jouer le titre dans ces conditions. »

Et sans l'enjeu de la couronne aurait-il été possible pour lui d'aller chercher la Citroën ? « Je ne pense pas. La C3 était intouchable sur l'asphalte. »

Et Ogier de néanmoins mettre en exergue les qualités de son équipe. « Le titre constructeurs est quasi acquis. C'est pas mal, non pour un team privé ? » Celui des pilotes devrait suivre. Un cinquième dans son chef. « Ne nous emballons pas. Ce n'est pas tout à fait fini. Il reste encore deux courses. Si j'abandonne au Wales et que Thierry ou Ott gagne, tout restera à faire en Australie. »

Mais on imagine mal Ogier le métronome mettre la voiture dans les sapins au Pays de Galles. «Ce qui a fait la différence cette année ? Peut-être mon expérience. Ma régularité. Il ne faut pas gagner tous les rallyes pour être sacré. Même pas essayer. Il faut par contre jouer toujours placé, être à l'arrivée. Souvenez vous de Richard Burns en 2001 avec Subaru. Il a été sacré avec une seule victoire. »

Neuville ne jette pas la pierre à Hyundai, mais...

Le Gapençais en compte actuellement deux. Une offerte par Neuville au Monte-Carlo et l'autre au Portugal. Le pilote Ford n'a pas laissé échapper beaucoup de points. Au contraire du pilote Hyundai victime de deux pannes mécaniques au Mexique et en Sardaigne mais aussi de quatre touchettes lourdes de conséquences au Monte-Carlo, en Suède, en Allemagne et ici en Catalogne où après ses soucis de pression hydraulique samedi il a fini par arracher une roue en tapant une pierre dans une corde à trois spéciales du but. Il pourrait mettre publiquement en doute la fragilité de la Hyundai comparativement à ses rivales mais il ne le fera pas : « On perd et on gagne ensemble, » se contentera-t-il de déclarer très calmement. Déçu, il ajoutera toute de même. «Je vais aller dire à Malcolm que ses pilotes ont vraiment de la chance. »

Ou des montures plus solides. Ne jetons pas la pierre à Hyundai car l'i20risquerait de se briser encore. Ces abandons à répétitions dans des circonstances similaires posent tout de même question. « Je ne vais rien dire là-dessus. On va analyser cela calmement. »

En attendant, c'est mort pour le titre mondial. Thierry et Nicolas comptent désormais 38 unités de retard alors qu'il en reste un maximum de 60 à distribuer lors des deux dernières manches. Cela signifie que s'il n'inscrit pas un minimum de huit points de plus que le Français au Pays de Galles dans trois semaines, Neuville pourra mathématiquement renoncer au titre et devra se contenter de jouer le titre de vice-champion face à Tanak qui l'a désormais passé pour un point. « Deuxième ou troisième, cela n'a pas d'importance. Je préfère gagner les deux dernières courses que d'être vice-champion pour la troisième fois. »

Seul l'épisode Sainz laisse de l'espoir aux supporters belges

Mais s'il gagne les deux dernières courses, il sera bien sûr assuré du titre de vice. Ajoutons y les dix points de bonus tant qu'on en est à rêver et cela signifierait qu'Ogier pourrait se contenter de deux quatrièmes places ou de deux cinquièmes places avec trois points de bonus pour être sacré pour la cinquième fois.

Conclusion, il faut encore être adepte de Coué pour croire à ce stade que Thierry possède encore de réelles chances. A moins que la roue tourne et qu'Ogier subisse un abandon. Mais sans quasi plus aucune pression sur ses épaules, ce serait surprenant de la part du Français. Même si en rallye, on le sait, tout peut arriver. Et d'aucun de rappeler qu'une année Tommi Makinen, déjà à l'aéroport après son abandon précoce au RAC Rally, a été couronné suite à l'abandon de la Toyota de Carlos Sainz à 300m de l'arrivée de la dernière spéciale...