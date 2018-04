L’instigateur de la catégorie s’est confié à la DH en marge du coup d’envoi du GT4 European Series sur le circuit de Zolder.

A côté des Blancpain Sprint Series et ses spectaculaires GT3, le championnat européen de GT4 tient une belle place sur l’affiche du New Race Festival. Pas moins de 44 voitures ont ainsi répondu présent pour cette première manche sachant que l’équipe organisatrice a dû refuser beaucoup de monde !

Les Belges en ont fait les frais puisque seulement 8 pilotes nationaux (Lémeret, Dejonghe, Eyckmans, Van Laere, Vandenbalck, Vannerum, Vandierendonck et Soenen, ndlr) répartis en 6 voitures disputeront ce qui est également la 1ère manche de la GT4 Belgium Cup. Sans oublier l’Aston Martin Vantage de Street ART Racing mais qui engage un Français et un Suisse avec Julien Darras et Pascal Bachman.

Mais il y a un début à tout et la chance n’a pas vraiment souri à l’équipe de Pascal Witmeur. « Nous n’avons pas été ‘victimes’ du succès du championnat européen », nous a indiqué le manager de la coupe belge. « Sans cette restriction sur le nombre de voitures autorisées pour des courses de 60 minutes par Zolder, il aurait dû y avoir 3 ou 4 voitures belges supplémentaires. Mais cela devrait aller mieux pour la suite du GT4 Belgium. Pour la prochaine manche à Spa qui a lieu une semaine avant les 24 heures, je me fixe comme objectif de réunir 10 voitures au moins. »

Et dire que l’inusable Pascal est à l’origine du GT4, lancé il y a une dizaine d’années. Si le produit a mis du temps à décoller, son succès est indiscutable aujourd’hui. Il est en effet plébiscité en Europe, en France, au Royaume-Uni mais aussi aux Etats-Unis et en Asie. « A la base, c’était une catégorie réservée aux ‘tuners’ », rappelle Witmeur. « Peu de personnes étaient intéressées et Stéphane Ratel (CEO de SRO, ndlr) avait lui-même du mal à y croire. Mais l’arrivée des constructeurs a rendu le GT4 crédible. Aujourd’hui, une dizaine de marque dont Mercedes, Porsche, McLaren ou encore Alpine ont développé une GT4. Et le service-client qui va avec suit. Cela attire d’office les pilotes plus facilement... »

La croissance spectaculaire du GT4 s’explique notamment par l’envolée des coûts d’une catégorie GT3 de moins en moins accessible d’un point de vue financier mais aussi de pilotage. En résumé, une BMW M4 GT4 est moins performante qu’une M6 GT3 mais elle est moins coûteuse à acheter et à exploiter, sans pour autant brider le plaisir de pilotage. « Quand le GT4 s’est installé en France il y a un an, les Français étaient d’abord sceptiques. Mais ils se sont vite aperçus qu’on pouvait bien se marrer au volant d’une voiture a priori moins performante par rapport à ce qu’ils avaient connu en GT Tour. Et puis, il n’y a jamais de procession en GT4. La bagarre est à tous les étages. Tant qu’il y a de la ‘fight’, tout le monde est content. »

Et il n’est pas question pour la catégorie de se lancer dans une inflation des coûts. « A l’inverse du GT3 qui est un produit FIA, le GT4 est un produit 100 % SRO. Et nous ferons en sorte de geler le développement des voitures pendant plusieurs années afin d’éviter que les prix commencent à flamber. Rouler en GT4 représente quand même une certaine somme (entre 80.000 et 100.000€ par pilote, ndlr). Mais je suis certain que l’intérêt pour le GT4 à la sauce belge ne fera qu’augmenter dans les prochains mois. »