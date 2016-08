Pendant la F 1, le Ravel est interdit  !

Moteurs

Pour éviter les resquilleurs qui voudraient escalader les grilles...

C’est une particularité dont ne se remettent toujours pas les amoureux de la nature et les adeptes des promenades le long du Ravel : depuis quelques années, une interdiction s’applique sur le célèbre réseau cyclo pédestre qu’est le Ravel et ce, durant trois jours, sur un petit tronçon de 1,5 kilomètre. Précisément ce tronçon est celui qui longe le circuit de Spa-Francorchamps.

Scandale, infamie… les fins mollets qui croyaient que les forêts ardennaises leur étaient “naturellement” acquises ne décolèrent toujours pas, surtout depuis que ce père et son fils étaient expulsés dudit chemin en 2012 lors du Grand Prix, de manière musclée, par une équipe de sécurité.

Dans le chef des autorités communales de Stavelot, on explique cette situation de manière très logique… non sans préciser que l’initiative, “vient des organisateurs du Grand Prix”.

“Il faut relativiser, cette interdiction ne dure que 3 jours, du vendredi au dimanche, et elle ne concerne qu’un petit tronçon de 1,5 kilomètre”, explique Thierry de Bournonville, bourgmestre de Stavelot. “C’est l’organisation qui demande cela pour éviter que les resquilleurs sautent au-dessus des grilles”. Et les promeneurs alors ? Non content de subir les nuisances sonores de la F 1, les voici condamnés à effectuer un détour lorsqu’ils s’approchent un peu trop près du circuit ? C’est un fait. “Je peux vous assurer que j’adore marcher, je suis un ravelliste confirmé mais ce n’est pas pour cela que je suis contre le sport automobile. C’est un vrai moteur pour notre région sans mauvais jeu de mots, il faut le comprendre”.

Par le passé, il semble que les resquilleurs étaient nombreux à passer au dessus des grilles… Refroidis sans doute par les tarifs pratiqués pour assister à la course.

Attention, si la police de Stavelot ne se charge pas de la surveillance, c’est bien une société privée de gardiennage, liée au circuit, qui veille. En cas d’intrusion ? “Il y aurait une amende administrative, qui peut aller jusqu’à 250 euros”, précise le bourgmestre. “Mais nous n’avons jamais dû en donner”. Fraudeurs, vous voilà prévenus !