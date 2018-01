Ton Vangenugten, Bernard Der Kinderen et le navigateur belge Peter Willemsen (Iveco) ont remporté la 10e étape du Dakar 2018 dans la catégorie camions, mardi.

Pour le trio, c'est la deuxième victoire d'étape sur ce Dakar. Au classement, ils remontent à la 4e place à seulement 20 minutes du podium. "Parfois, il ne faut pas de plan, juste du cran", Peter Willemsen citant Tom Boonen. "La victoire de notre deuxième étape est dans la poche. C'était jusqu'à présent le parcours le plus difficile de ce Dakar. Plus encore: pour moi personnellement, c'était l'étape du Dakar la plus difficile de ma carrière. Cette victoire a un goût très savoureux. En fait, nous n'avions pas l'intention de gagner cette étape."

"Au début de l'étape, nous avons vu trois camions Kamaz avec des pneus crevés sur le bord de la route", a poursuivi Willemsen. "Nous avons roulé très prudemment sur les pierres pour éviter les crevaisons. A la fin du premier secteur, un pneu a crevé mais nous avons pu le remplacer entre les deux secteurs. A la fin de la spéciale, le pneu arrière droit était fendu, ce qui a permis à notre coéquipier Villagra de se rapprocher. Mais par la suite, nous avons été complètement à fond. Nous ne voulions pas gagner d'un point de vue stratégique, mais nous n'allions pas non plus attendre les Kamaz. Si nous pouvons prendre du temps, nous le faisons. Tout à l'heure, avec Villagra, nous allons essayer de passer les dunes de Fiambala ensemble. Je pense que ce sera la bonne tactique."