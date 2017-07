La rumeur était dans l’air depuis quelques semaines déjà.

De source sûre, la nouvelle sera officialisée ce vendredi matin : trois ans à peine après son retour en endurance, Porsche quittera déjà le Championnat du Monde d’Endurance à la fin de cette saison. Une bien triste nouvelle pour le WEC qui avait déjà perdu Audi cette année. Seul constructeur encore engagé en LMP1 pour 2018, Toyota pourrait dès lors revoir ses plans et se concentrer uniquement sur les 24 Heures du Mans. Après VW et Audi l’an dernier, Mercedes en début de semaine et maintenant Porsche, les temps sont décidément bien durs pour le sport automobile.

Dans ce contexte morose, il est fort peu probable que Peugeot revienne en LMP1, le constructeur ayant clairement déclaré vouloir avoir des concurrents à sa taille. Dès lors, on peut se poser des questions sur le futur de la catégorie et penser que les organisateurs de ce très beau championnat devraient songer à développer le LMP2 ou le DPI comme aux Etats-Unis tout en mettant encore plus en avant le GTE. « A leur place, je ferai des Super GTE comme les GT1 de l’époque, » nous a confié à Francorchamps Stéphane Ratel, le G.O. du GT3.