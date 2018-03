Plus longue que jamais, avec le retrait de la Malaisie, mais le retour de deux bastions européens avec l’Allemagne (Hockenheim) et surtout la France (Le Castellet), la saison des 21 GP de F1 2018 s’annonce sous les meilleurs auspices.

Certes, certaines récentes décisions des Américains de Liberty Media ou de la FIA sont impopulaires. Le non-respect des traditions avec l’interdiction des Grid Girls et les changements d’horaires ne plaisent pas à la majorité du grand public. Et que dire de ce Halo défigurant de très belles monoplaces. Désormais, on peut affirmer que le plumage vaut le ramage des V6 Turbo : horrible et plus excitant du tout…

(...)